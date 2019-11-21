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Додон решил отобрать у Плахотнюка `Орден Республики`

Опубликовано : 22 ноябрь 2019 г. 11:06 | Просмотров: 412 | Категория: Власть

Додон отзовёт высшую госнаграду, врученную беглому олигарху Плахотнюку в 2014 году Николаем Тимофти.

Об этом занимающий должность президента Игорь Додон заявил в эфире телеканала ProTV. По его словам, юристы “уже этим занимаются”.

“Есть комиссия, которая должна собраться и рассмотреть вопрос отзыва этого ордена. Мои юристы уже этим занимаются. Эта процедура строго регламентирована. Как только комиссия представит мне такое предложение, я его немедленно подпишу” – сказал Додон.

Высшая награда была вручена Плахотнюку в июле 2014 года занимавшим в то время должность президента Николаем Тимофти “за решающий вклад в достижение главной цели внешней политики Республики Молдова - политической ассоциации и экономической интеграции с Европейским Союзом”.


Метки к статье: Додон, Плахотнюк, Орден Республики, Николай Тимофти

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