Додон решил отобрать у Плахотнюка `Орден Республики` ...

Об этом занимающий должность президента Игорь Додон заявил в эфире телеканала ProTV. По его словам, юристы “уже этим занимаются”.

“Есть комиссия, которая должна собраться и рассмотреть вопрос отзыва этого ордена. Мои юристы уже этим занимаются. Эта процедура строго регламентирована. Как только комиссия представит мне такое предложение, я его немедленно подпишу” – сказал Додон.

Высшая награда была вручена Плахотнюку в июле 2014 года занимавшим в то время должность президента Николаем Тимофти “за решающий вклад в достижение главной цели внешней политики Республики Молдова - политической ассоциации и экономической интеграции с Европейским Союзом”.