Началась операция по спасению экипажа дрейфующего танкера с молдавским флагом ...

На борту находится три члена экипажа, спасатели и водолазы пытаются подобраться к кораблю на лодке, но из-за шторма подойти к судну пока не получается, передает dumskaya.net. Издание отмечает, что моряки отказываются покидать танкер, однако принято решение эвакуировать экипаж, хочет он того или нет.

Судя по опубликованным фотографиям, корабль практически лёг на борт, из трюмов вытекает горючее, предположительно – мазут. На месте работают экологи, которые взяли пробы воды.

Капитан Одесского порта Кирилл Сухой заявил, что какие-то люди, выдающие себя за представителей судовладельца, говорят экипажу не предпринимать никаких действий, потому что это дорого. По его словам, ранее была возможность отбуксировать судно в Очаков, однако командир отказался, после этого ситуация стала ухудшаться с каждым часом.

Установлено, что танкер находится на якоре в этом районе с мая 2019 года. Его судовладелец из Великобритании, а порт приписки — в Румынии.

UPDATE 15.00: Все три члена экипажа - капитан, старший механик и матрос - спасены, операция завершена.