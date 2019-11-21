МЕНЮ
Twitter
﻿ 82
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

16:37  

Вступил в силу запрет на политическую рекламу в Twitter

14:18  

Началась операция по спасению экипажа дрейфующего танкера с молдавским флагом

11:06  

Додон решил отобрать у Плахотнюка `Орден Республики`

10:19  

Плахотнюк как `призрак отца Гамлета` молдавской политики

09:39  

У Платона появился шанс вернуться из молдавской тюрьмы в Украину

21.11.2019  

Арестован прокурор, вершивший ‘правосудие’ от имени Плахотнюка
все новости

Началась операция по спасению экипажа дрейфующего танкера с молдавским флагом

Опубликовано : 22 ноябрь 2019 г. 14:18 | Просмотров: 612 | Категория: Мир

Командир танкера “Делфи”, потерпевшего бедствие в Чёрном море возле Одессы, отказывается подавать сигнал SOS, ссылаясь на необходимость разрешения судовладельца.

На борту находится три члена экипажа, спасатели и водолазы пытаются подобраться к кораблю на лодке, но из-за шторма подойти к судну пока не получается, передает dumskaya.net. Издание отмечает, что моряки отказываются покидать танкер, однако принято решение эвакуировать экипаж, хочет он того или нет.

Судя по опубликованным фотографиям, корабль практически лёг на борт, из трюмов вытекает горючее, предположительно – мазут. На месте работают экологи, которые взяли пробы воды.

Капитан Одесского порта Кирилл Сухой заявил, что какие-то люди, выдающие себя за представителей судовладельца, говорят экипажу не предпринимать никаких действий, потому что это дорого. По его словам, ранее была возможность отбуксировать судно в Очаков, однако командир отказался, после этого ситуация стала ухудшаться с каждым часом.

Установлено, что танкер находится на якоре в этом районе с мая 2019 года. Его судовладелец из Великобритании, а порт приписки — в Румынии.

UPDATE 15.00: Все три члена экипажа - капитан, старший механик и матрос - спасены, операция завершена.


Метки к статье: танкер, молдавский флаг, шторм, спасательная операция

Загрузка...
| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
МИР
Вступил в силу запрет на политическую рекламу в Twitter

Вступил в силу запрет на политическую рекламу в Twitter ...

Просмотров: 133
Началась операция по спасению экипажа дрейфующего танкера с молдавским флагом

Началась операция по спасению экипажа дрейфующего танкера с молдавским флагом ...

Просмотров: 612
Путин вручил высшие награды России совершившим сенсационную аварийную посадку пилотам

Путин вручил высшие награды России совершившим сенсационную аварийную посадку пилотам ...

Просмотров: 530
В ВМС Украины заявили, что Россия `угробила` захваченные корабли

В ВМС Украины заявили, что Россия `угробила` захваченные корабли ...

Просмотров: 603
Правоохранители расследуют дело двух граждан РМ, подозреваемых в торговле людьми

Правоохранители расследуют дело двух граждан РМ, подозреваемых в торговле людьми ...

Просмотров: 381
В России нашлись полмиллиарда долларов на кредит Молдове

В России нашлись полмиллиарда долларов на кредит Молдове ...

Просмотров: 1788
Загрузка...
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 16311
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 43093
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 40528
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 18219
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Додон обвинен в получении взятки в 25 миллионов евро

Додон обвинен в получении взятки в 25 миллионов евро

Просмотров: 75205
Предсказания Бориса Немцова считают пророческими

Предсказания Бориса Немцова считают пророческими

Просмотров: 57585
В Затоку стянута бронетехника и военная авиация

В Затоку стянута бронетехника и военная авиация

Просмотров: 43066
Додон совершил уголовное преступление, в очередной раз допустив профанацию Государственного герба

Додон совершил уголовное преступление, в очередной раз допустив профанацию Государственного герба

Просмотров: 41475
Глава полиции опровергает информацию о безнаказанности убийцы на Porsche

Глава полиции опровергает информацию о безнаказанности убийцы на Porsche

Просмотров: 35073
Коррупция объединилась и перешла в наступление

Коррупция объединилась и перешла в наступление

Просмотров: 33315
Кому Плахотнюк передал власть перед бегством из страны?

Кому Плахотнюк передал власть перед бегством из страны?

Просмотров: 30988
Проект Плахотнюка - Дамира - Канду стал очередным долгостроем за бюджетные деньги

Проект Плахотнюка - Дамира - Канду стал очередным долгостроем за бюджетные деньги

Просмотров: 28456
ВЛАСТЬ
Додон решил отобрать у Плахотнюка `Орден Республики`

Додон решил отобрать у Плахотнюка `Орден Республики`

21.11.2019  Арестован прокурор, вершивший ‘правосудие’ от имени Плахотнюка
21.11.2019  Майя Санду планирует `вернуть Молдову` на президентских выборах
21.11.2019  Депутаты блока ACUM спорят, кто больше прислуживал Плахотнюку
ЛЮДИ
Суд освободил смертельно больного заключенного Сергея Косована

Суд освободил смертельно больного заключенного Сергея Косована

05.11.2019  В Парламенте Молдовы одобрили решение о легализации каннабиса
23.10.2019  Гражданский активист предложил устроить судьям 'коридор люстрации'
17.10.2019  В прямом эфире телеканала РБК случился конфуз
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
В Кишиневе вскрытие трупов проводили за взятки

В Кишиневе вскрытие трупов проводили за взятки

16.11.2019  Плахотнюк арестован в России по очередному делу
06.11.2019  ЦИК использовал мошеннические чернила на прошедших выборах



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Ноябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Ноябрь 2019 (192)
Октябрь 2019 (275)
Сентябрь 2019 (240)
Август 2019 (162)
Июль 2019 (234)
Июнь 2019 (201)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker