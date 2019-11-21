Вступил в силу запрет на политическую рекламу в Twitter ...

С 22 ноября в социальной сети Twitter запрещена платная политическая реклама. Отныне пользователи не смогут публиковать призывы голосовать за тех или иных кандидатов или партии и спонсировать их. Запрет не распространяется на средства массовой информации, однако им разрешается размещать только те материалы, которые не содержат оценок политформирований и политиков.

В руководстве компании поясняют, что люди не должны делать выбор о поддержке тех или иных политических деятелей на основе проплаченной рекламы. При этом они выражают несогласие с критиками, обвинявшими соцсеть в ограничении свободы слова и отмечают, что многие общественные движения набирали популярность без какой бы то ни было политической рекламы, передает Euronews. Первым серьёзным испытанием эффективности нововведений станут парламентские выборы в Великобритании, прогнозирует издание.