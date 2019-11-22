Пьяный хулиган оставил половину города без света ...

В Кишинёве обесточены троллейбусные линии, не работают заведения общепита, подача электричества прекращена в жилые дома в нескольких микрорайонах.

В копании Gas Natural Fenosa сообщили, что всему виной пьяный хулиган, взобравшийся на самый верх опоры электропередач. Проводится спасательная операция.

“Около 12.00 сегодня, в субботу, 23 ноября, в окрестностях Кишинёва, на опоре высоковольтной воздушной линии 110 кВ, был найден человек в состоянии алкогольного опьянения, который поднялся с неясными намерениями, подвергаясь реальной опасности поражения электрическим током. Во избежание рисков, а также для обеспечения безопасного доступа спасателей соответствующая линия была отключена. На месте находятся оперативные группы Red Union Fenosa, спасатели и сотрудники полиции, которые совместно проводят спасательную операцию”, - говорится в сообщении для прессы, опубликованном на официальной странице компании в соцсети.

Поставщик обещает возобновить подачу электричества как только будет завершена спасательная операция.

UPDATE 21.30 Спасательная операция окончена. На официальной странице Gas Natural Fenosa сообщается, то спасателям удалось снять мужчину с опоры ЛЭП, ему оказывается необходимая помощь. В настоящее время ведутся работы по восстановлению стандартной схемы поставки электроэнергии.