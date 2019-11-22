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Россия следит из космоса за воровством на своем космодроме

Опубликовано : 23 ноябрь 2019 г. 21:26 | Просмотров: 565 | Категория: Мир

Глава “Роскосмоса” Дмитрий Рогозин доложил президенту России Владимиру Путину, что для объективного контроля за строительством космодрома Восточный в Роскосмосе со спутников еженедельно получают кадры, которые позволяют зафиксировать объем работ, количество техники и число людей.

Как сообщает РБК, об этом Рогозин сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

По его словам, Роскосмос решил использовать орбитальную группировку зондирования Земли для “объективного контроля”. Спутники делают снимки того, что происходит на месте. “Проводим съемки, сличаем, что произошло за неделю, так, чтобы процессы были уже более-менее очевидны”, — уточнил Рогозин.

Он добавил, что дальше информация не используется “как голый снимок”, а проходит математическую обработку, и “маркеры показывают любые изменения”, касающиеся объема работ, количества техники и задействованных людей.

На прошлой неделе “Коммерсантъ” узнал о двух новых уголовных делах из-за хищений в крупной размере при строительстве Восточного. На этот раз общая сумма составила 250 млн руб. Случаи хищения следователи выявили при строительстве стартовой площадки для ракеты-носителя “Ангара”, запуск которой планировался в 2022 году.

В ноябре Путин отметил, что, несмотря на уголовные дела и посадки, порядка на строительстве Восточного добиться до сих пор не удалось. “Сто раз сказано было: “Работайте прозрачно. Деньги большие выделяются. Проект тоже носит практически общенациональный характер”. Нет! Воруют сотнями миллионов, сотнями миллионов” — говорил тогда Путин.
Стартовый комплекс Восточного строят с 2012 года, но сроки его запуска постоянно переносятся. Из-за нарушений на объекте с 2014 года было возбуждено 140 уголовных дел. Как утверждали в Генпрокуратуре, ущерб превысил 10 млрд руб.


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