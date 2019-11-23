В выборах президента Румынии приняло участие рекордное число жителей Молдовы
|
Явка на открытых в Молдове избирательных участках превысила по последним данным 47 тысяч человек.
Эта цифра уже превысила количество голосовавших в первом туре президентских выборов, когда к избирательным урнам вышли 43 тысячи жителей Молдовы с румынскими паспортами, сообщает Unimedia со ссылкой на посольство Румынии.
В Румынии проголосовало почти 7,8 миллиона человек, что составляет более 43% избирателей.
Первый тур президентских выборов в Румынии состоялся 8-10 ноября. Во второй тур вышли действующий президент Клаус Йоханнис с 37,82% голосов и экс-премьер Виорика Дэнчилэ, набравшая 22,26%.
Загрузка...
Загрузка...
Похожие новости
СТРАНА
Чубашенко: Академия наук тоже ждет `освобождения от дракона` ...Просмотров: 1538
Молдову может ожидать новый международный скандал ...Просмотров: 13201
Перспективы поставок газа в Молдову зависят от очередных условий Газпрома Украине ...Просмотров: 735
Загрузка...
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ