В выборах президента Румынии приняло участие рекордное число жителей Молдовы ...

Явка на открытых в Молдове избирательных участках превысила по последним данным 47 тысяч человек.

Эта цифра уже превысила количество голосовавших в первом туре президентских выборов, когда к избирательным урнам вышли 43 тысячи жителей Молдовы с румынскими паспортами, сообщает Unimedia со ссылкой на посольство Румынии.

В Румынии проголосовало почти 7,8 миллиона человек, что составляет более 43% избирателей.

Первый тур президентских выборов в Румынии состоялся 8-10 ноября. Во второй тур вышли действующий президент Клаус Йоханнис с 37,82% голосов и экс-премьер Виорика Дэнчилэ, набравшая 22,26%.