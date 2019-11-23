Додон решил заполнить собой YouTube ...

Занимающий должность президента Игорь Додон считает, что у граждан к нему еще много вопросов.

В воскресенье, Додон объявил в Фэйсбуке о решении " открыть дополнительную площадку для общения с президентом, которая принадлежит народу". Эта "площадка" будет открыта на его канале в YouTube, "а также в социальных сетях", где он будет отвечать "на самые важные, интересные и — почему бы и нет — провокационные вопросы адресованные гражданами нашей страны".

"На этой платформе я буду меньше говорить о политике, а больше о людях, об их жизни, о том, что происходит вокруг нас каждый день.

Общение на этой площадке не будет отличаться от того, что я делаю во время выездных встреч с нашими гражданами. Но онлайн-общение позволит охватить как можно больше людей, в том числе наших сограждан, проживающих за пределами Молдовы. У представителей диаспоры теперь появится хорошая возможность для диалога с президентом родной страны" - написал Додон.

Примечательно, что если в начале своей публикации он сослался на свой напряженный график, то завершая свой анонс, Додон пообещал постараться лично ответить на максимальное количество адресованных ему вопросов.

В завершении своей заметки, занимающий должность президента пообещал жестоко расправляться с "троллями".

"Тролли не получат ответы, а будут заблокированы. Поэтому не тратьте время зря и не мешайте тем, кто пришел сюда по делу", - заключил Додон.

Ранее уже сообщалось, что за последние месяцы Додону удалось существенно расширить свой медиа-холдинг, заняв нишу беглого олигарха Владимира Плахотнюка. Теперь, Додон через подставных лиц кроме множества интернет-изданий контролирует либо владеет телеканалами Accent TV, NTV-Moldova, TNT-Moldova, общественный телеканал Moldova-1 и ретранслирует самый рейтинговый российский телеканал "Первый". Медиа-структуры Додона были замешаны в операциях по отмыванию денег, фигурируя в международном скандале Panama Papers.