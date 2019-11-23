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Клаус Йоханнис победил на выборах президента Румынии

Опубликовано : 24 ноябрь 2019 г. 23:13 | Просмотров: 173 | Категория: Мир

Действующий президент Румынии Клаус Йоханнис выиграл второй президентский мандат на прошедших президентских выборах.

Согласно предварительным результатам, в ходе второго тура выборов Йоханнис набрал свыше 63% голосов избирателей.

За его соперницу,  председателя правившей до недавнего времени Социал-демократической партии, бывшего премьер-министра Румынии Виорику Дэнчилэ проголосовали около 37% граждан с правом голоса.

После подсчета данных с 95% избирательных участков, за Клауса Йоханниса проголосовали 63,1% избирателей. За Виорику Дэнчилэ - 36,91%.

"Это важная победа, это самая категорическая победа, достигнутая когда-либо против Социал-демократической партии. Принимаю эту победу с радостью, со скромностью, с верой в Румынию", - заявил Йоханнис после объявления предварительных результатов выборов.

60-летний Клаус Йоханнис возглавляет Национальную либеральную партию Румынии. Он является президентом Румынии с 21 декабря 2014 года, когда выиграл выборы у тогдашнего президента Траяна Бэсеску.


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