Киркоров отказался подрабатывать на Новый год
|
Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров в этом году не собирается выступать на новогодних корпоративах.
Об этом Киркоров сообщил в эфире программы "Ты не поверишь" на российском телеканале НТВ.
Филипп Киркоров заявил, что 31 декабря он с друзьями даже в баню не пойдет, потому что у него есть другие традиции.
"Как все - телевизор, оливье, елка, Дед Мороз. Может быть, придет к нам Дед Мороз на оленях, может, я сам буду Дедом Морозом, я еще не знаю. Возможно, поеду избранных друзей поздравить как Дед Мороз", - сообщил Киркоров о своих планах на новогодние праздники.
В ответ на вопрос ведущего "А как же новогодний корпоратив?", Киркоров ответил, что он не собирается н них идти в виду достаточного заработка.
"У меня достаточно денег, чтобы я позволил себе роскошь новогодние корпоративы пропустить мимо пальцев", - добавил поп-король российской эстрады Филипп Киркоров.