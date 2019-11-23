Киркоров отказался подрабатывать на Новый год ...

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров в этом году не собирается выступать на новогодних корпоративах.

Об этом Киркоров сообщил в эфире программы "Ты не поверишь" на российском телеканале НТВ.

Филипп Киркоров заявил, что 31 декабря он с друзьями даже в баню не пойдет, потому что у него есть другие традиции.

"Как все - телевизор, оливье, елка, Дед Мороз. Может быть, придет к нам Дед Мороз на оленях, может, я сам буду Дедом Морозом, я еще не знаю. Возможно, поеду избранных друзей поздравить как Дед Мороз", - сообщил Киркоров о своих планах на новогодние праздники.

В ответ на вопрос ведущего "А как же новогодний корпоратив?", Киркоров ответил, что он не собирается н них идти в виду достаточного заработка.

"У меня достаточно денег, чтобы я позволил себе роскошь новогодние корпоративы пропустить мимо пальцев", - добавил поп-король российской эстрады Филипп Киркоров.