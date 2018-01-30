Олигарх из ближайшего окружения Путина стал крупнейшим акционером основного мобильного оператора Украины ...

Крупнейшим акционером компании Veon, в который входит мобильный оператор Киевстар, стал российский олигарх, уроженец Львова, Михаил Фридман.

Как сообщает издание Лига, норвежский телеком-холдинг Telenor продал 157 млн акций (8,9%) группы компаний Veon. В него входят российский мобильный оператор "Вымпелком" (Beeline) и украинский Киевстар, крупнейший оператор в стране. Сумма сделки - $362 млн. Норвежцы полностью вышли из капитала Veon. Об этом Telenor сообщила на фондовой бирже Осло.

На момент выхода Telenor из капитала Veon крупнейшим акционером Veon является LetterOne (Альфа Групп) Михаила Фридмана (47,9%). 8,3% акций компании находятся под управлением голландского штихтинга. В свободном обращении - 34,9% акций.

Михала Фридмана называют человеком из близкого окружения президента России Владимира Путина. Имя Фридмана внесено в так называемый кремлевский список, составленный в Минфине США в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Нахождение в этом списке подразумевает, что в отношении этих российских олигархов могут быть введены санкции.