Додон назначил премьер-министром публично оскорблявшего его чиновника ...

(ВИДЕО) Менее полугода назад нынешний премьер-министр Молдовы Ион Кику участвовал в митинге Демпартии против Игоря Додона, на котором Додона называли "предателем", "Иудой" и сравнивали с индюком.

Об этом сообщил депутат Демпартии Сергей Сырбу в эфире телеканала RTR-Moldova.

"Ион Кику тоже был с нами на митинге 9 июня", - заявил Сырбу, имея в виду митинг ДПМ у администрации Додона. На вопрос ведущего, если Кику тогда тоже бросал индюков, Сырбу ответил отрицательно.

9 июня, тогда еще правящая Демпартия олигарха Владимира Плахотнюка провела свою акцию в центре Кишинева, обвиняя Додона в предательстве, назвав его "Иудой". В продолжение акции, лидеры ДПМ во главе колонны митингующих пришли к забору администрации президента и многозначительно бросили через забор несколько индюков. Тогда, Кику был министром финансов в правительстве Демпартии.

В Молдове уже несколько лет проводят аллегорию, сравнивая индюка с Игорем Додоном, чье поведение напоминает повадки этой птицы.

В то же время, Ион Кику является доверенным лицом Игоря Додона, сформировавшего 14 ноября вместе с Демпартией правительство во главе с Кику.