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Новое кораблекрушение в Чёрном море

Опубликовано : 25 ноябрь 2019 г. 09:35 | Просмотров: 264 | Категория: Мир

У берегов Румынии потерпело бедствие большое грузовое судно Queen Hind, перевозившее 14 тысяч овец.

Береговая и пожарная охрана совместно с подразделениями ВМФ Румынии провели успешную спасательную операцию. 22 члена экипажа, граждане Сербии, были спасены, один из них госпитализирован с переохлаждением. Почти все овцы погибли, живыми найдены не многим более тридцати. Причины произошедшего выясняются.

Как сообщает ВВС, судно, шедшее под флагом островного государства Палау в Тихом океане, перевернулось утром в воскресенье, после того как покинуло румынский порт Мидия недалеко от Констанца на побережье Черного моря. Корабль направлялся  в портовый город Джидда в Саудовской Аравии.


Метки к статье: Румыния, овцы, кораблекрушение, грузовое судно, спасательная операция

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