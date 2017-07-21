Новое кораблекрушение в Чёрном море ...

Береговая и пожарная охрана совместно с подразделениями ВМФ Румынии провели успешную спасательную операцию. 22 члена экипажа, граждане Сербии, были спасены, один из них госпитализирован с переохлаждением. Почти все овцы погибли, живыми найдены не многим более тридцати. Причины произошедшего выясняются.

Как сообщает ВВС, судно, шедшее под флагом островного государства Палау в Тихом океане, перевернулось утром в воскресенье, после того как покинуло румынский порт Мидия недалеко от Констанца на побережье Черного моря. Корабль направлялся в портовый город Джидда в Саудовской Аравии.