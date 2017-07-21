Новое кораблекрушение в Чёрном море
|
У берегов Румынии потерпело бедствие большое грузовое судно Queen Hind, перевозившее 14 тысяч овец.
Береговая и пожарная охрана совместно с подразделениями ВМФ Румынии провели успешную спасательную операцию. 22 члена экипажа, граждане Сербии, были спасены, один из них госпитализирован с переохлаждением. Почти все овцы погибли, живыми найдены не многим более тридцати. Причины произошедшего выясняются.
Как сообщает ВВС, судно, шедшее под флагом островного государства Палау в Тихом океане, перевернулось утром в воскресенье, после того как покинуло румынский порт Мидия недалеко от Констанца на побережье Черного моря. Корабль направлялся в портовый город Джидда в Саудовской Аравии.
Загрузка...
Загрузка...
Похожие новости
МИР
Новое кораблекрушение в Чёрном море ...Просмотров: 262
Олигарх из ближайшего окружения Путина стал крупнейшим акционером основного мобильного оператора Украины ...Просмотров: 665
Киркоров отказался подрабатывать на Новый год ...Просмотров: 670
Клаус Йоханнис победил на выборах президента Румынии ...Просмотров: 399
Россия следит из космоса за воровством на своем космодроме ...Просмотров: 1096
Вступил в силу запрет на политическую рекламу в Twitter ...Просмотров: 491
Загрузка...
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ