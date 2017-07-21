Чубашенко: Еженедельные планёрки Додона напоминают заседания правления колхоза ...

Заседания правления колхоза “Путь Додона” - это ноу-хау в государственно-правовом строительстве. Этим опытом Додон может делиться и на международных форумах — в ЕС, СНГ, Давосе и даже в ООН.

Публицист Дмитрий Чубашенко отметил, что премьер, спикер, министры, депутаты, примары, башканы — не мальчики и девочки по вызову для президента. Но если по закону нельзя, а очень хочется, то можно, решил Додон.

“После развала формального альянса ПСРМ-ACUM и создания неформального объединения ПСРМ-ДПМ Додон ввел в стиль работы президента странные новшества, которые не могут не озадачивать. Еженедельные планерки президента-спикера-премьера, приглашение на беседу с этой же тройкой членов правительства, генпримара Кишинева, башкана Гагаузии — это что?

Возможно, это желание подражать экспату Плахотнюку, которой в бытность Кукловодом всея Молдовы имел привычку вызывать министров и депутатов на планерки в ДПМ и объяснять им, чем они должны заниматься в парламенте и правительстве. Для Плахотнюка болезненное желание подмять все под себя закончилось вынужденным бегством и следственной парламентской комиссией по обвинению в узурпации власти.

Еще может быть, эти походы разных чиновников на поклон Додону - своеобразный ритуал принесения клятвы верности главному боссу новой власти.

Или не исключено, что страсть Майи Санду к меритократии и конкурсным комиссиям оказалась заразной, и членов нового правительства на всякий случай пропустили через комиссию Додона-Гречаной-Кику на предмет неподкупности, достойности и IQ.

Но больше всего это напоминает заседания правления колхоза. Назовем его “Путь Додона”. Председатель правления - президент, члены правления премьер-министр — главный агроном, и спикер — секретарь парткома, собираются, чтобы обсудить колхозные дела, наметить очередные показатели урожайности зерновых и надоев молока, планы строительства на селе хороших дорог, выписать наряды министрам, депутатам, руководителям местной публичной администрации, исполняющим роль бригадиров, звеньевых, начальников машинно-тракторных станций, заведующих фермами, бухгалтеров и учетчиков”, - пишет Чубашенко в своей публикации в соцсети. Но государство – это всё-таки не колхоз, а конституция – не устав колхоза “Путь Додона”, подчёркивает он.

“Сразу оговоримся: ничего против колхозов как таковых мы не имеем. Замечательно трудились и жили наши люди при тех, настоящих, колхозах. Но потом пришла программа “Пэмынт”, которую в народе окрестили “Мормынт”, и все колхозы похоронила. Остался один колхоз “Победа” в селе Копчак. Видно, его опыт и решила перенять, подняв на общегосударственный уровень, новая додоновская артель.

Государство — это все-таки не колхоз, и Конституция — не устав “Пути Додона”. В Конституции написано, что Молдова - демократическое правовое государство, в котором существует разделение законодательной, исполнительной и судебной властей. Там не сказано, что глава государства возглавляет какую-то из этих властей, а тем более командует всеми тремя сразу. В Молдове вообще установлена парламентская форма правления, при которой президент имеет церемониальные полномочия. Додону, с его крайне низким уровнем правосознания, такая система не нравится, он хочет сам рулить всем. Он общается с главами других стран, в которых реально, по закону, установлен президентский режим правления, ему завидно и очень хочется быть похожим на руководителей таких стран. Но в Молдове другой режим власти. Парламент, правительство, столичная примэрия, исполком Гагаузии — это не юридический и не экономический отделы президентуры, не принтеры по распечатке поступающих оттуда депеш. Премьер, спикер, министры, депутаты, примары, башканы — не мальчики и девочки по вызову для президента. Но если по закону нельзя, а очень хочется, то можно, решил Додон, и в качестве суррогата по-настоящему легитимной президентской власти, такой, как в России, Белоруссии, Турции, Азербайджане, Казахстане и других странах, ввел свою собственную непарламентскую, непрезидентскую, но колхозную форму правления”, - делится своими наблюдениями журналист. Такими темпами Додон скоро войдёт отдельной главой в новые учебники по Истории Молдовы...

“Заседания правления колхоза “Путь Додона” - это ноу-хау в государственно-правовом строительстве. Этим опытом Додон может делиться и на международных форумах — в ЕС, СНГ, Давосе и даже в ООН. Иностранным коллегам будет интересно и забавно послушать про оперативные планерки членов правления, селекторные совещания с бригадирами, наряды звеньевым и дояркам. Юристы и экономисты будут защищать диссертации по теме колхозной формы государственного устройства и экономической модели при Додоне, а в новых учебниках по современной истории Молдовы появится отдельная глава “2019-2020. Колхоз “Путь Додона”, - подводит итог Дмитрий Чубашенко.