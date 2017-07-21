Управление электротранспорта подсчитало убытки после инцидента на ЛЭП ...

Об этом сообщил глава управления Дорин Черный после заседания в примарии, передает Independent. Он также сказал, что из-за обесточивания линий троллейбусы по всему городу простояли около часа, а нормальное курсирование рейса №126 удалось восстановить лишь в 21.15.

Напомним, в субботу, 23 ноября, мужчина, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, взобрался на самый верх опоры электропередач и грозил покончить собой. Вышка была отключена от питания, а вместе с ней и почти половина Кишинёва. В городе были обесточены троллейбусные линии, не работали заведения общепита, без света остались 20 тысяч потребителей в нескольких микрорайонах. Спасательная операция, в которой участвовало 50 человек и 7 единиц спецтехники, длилась почти девять часов, мужчину удалось снять с опоры лишь к 21.30.