По факту крушения танкера с молдавским флагом открыто уголовное дело ...

Виновным грозит наказание в виде исправительных работ на срок от двух лет или тюремное заключение на срок до трех лет.

После инцидента с потерпевшим крушение танкером “Delfi” правоохранительные органы Одессы завели уголовное дело по статье “нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта”, передает dumskaya.net

Напомним, 22 ноября в районе порта Южный шторм сорвал с якоря танкер “Delfi” под молдавским флагом. Экипаж от эвакуации отказывался и сигнал SOS не подавал. Судно отнесло к одесскому пляжу “Дельфин”, где была развёрнута принудительная спасательная операция, все трое находившихся на борту были спасены. Судно легло на бок, из его трюма вытекло большое количество нефти. По данным экологов, уровень загрязнения в этом районе превысил норму в 157 раз.

Было установлено, что танкер находится на якоре в этом районе с мая 2019 года. Его судовладелец из Великобритании, а порт приписки — в Румынии.