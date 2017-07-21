Gas Natural Fenosa снова меняет вывеску ...

Монополист в сфере поставок электроэнергии в Молдове компания Gas Natural Fenosa в очередной раз меняет наименование.

Новое название предприятия – Premier Energy – такое же, как и у румынской энергетической компании, контролируемой холдингом EMMA Capital. Владелец холдинга, чешский миллионер Иржи Шмейц является мажоритарным акционером Gas Natural Fenosa, передает MoldStreet.

По данным расследования, проведённого журналистами RISE, у группы Fenosa в Молдове как минимум три владельца, которые не так давно были внесены в список акционеров через кипрский оффшор Joseco Holdings Co. Упомянутая фирма в настоящее время фигурирует в документах как владелец Red Union Fenosa и GNF Furnizare Energie.

Испанская компания Gas Natural Fenosa работала на рынке Молдовы 19 лет – с февраля 2000 года. За этот период предприятие инвестировало более 326 миллионов долларов в реконструкцию и модернизацию электросетей Республики Молдова.