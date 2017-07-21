Стала известна поддельная идентичность Плахотнюка
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Беглый олигарх Владимира Плахотнюк имеет второй молдавский паспорт, выданный на фамилию Новак.
Об этом сообщил журналист Алекс Козер в эфире телеканала JurnalTV.
Козер отметил, что ему известно, что второй паспорт Плахотнюка был оформлен на фамилию Новак (Novak). По информации, которой располагает Козер, для Плахотнюка было выбрано и подставное имя Victor. На сайте Агентства публичных услуг фигурирует один результат, удовлетворяющий паре Novak Victor.
Присутствующий в студии нынешний лидер ДПМ и бывший премьер-министр Павел Филип, в период правления которого был выдан этот поддельный паспорт, заявил. что ему ничего не известно об этом.
Ранее председатель парламентской комиссии по безопасности Кирилл Моцпан заявил, что ему стало известно о наличии у Плахотнюка двойной идентичности. В то же время, Моцпан отказался сообщить имя, сославшись на обязательство сохранять государственную тайну.
Известно, что бывший лидер Демпартии, олигарх Владимир Плахотнюк бежал из Молдовы 14 июня и предположительно скрывается в США.