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Стала известна поддельная идентичность Плахотнюка

Опубликовано : 25 ноябрь 2019 г. 21:39 | Просмотров: 565 | Категория: Власть

Беглый олигарх Владимира Плахотнюк имеет второй молдавский паспорт, выданный на фамилию Новак.

Об этом сообщил журналист Алекс Козер в эфире телеканала JurnalTV.

Козер отметил, что ему известно, что второй паспорт Плахотнюка был оформлен на фамилию Новак (Novak). По информации, которой располагает Козер, для Плахотнюка было выбрано и подставное имя Victor. На сайте Агентства публичных услуг фигурирует один результат, удовлетворяющий паре Novak Victor.

Присутствующий в студии нынешний лидер ДПМ и бывший премьер-министр Павел Филип, в период правления которого был выдан этот поддельный паспорт, заявил. что ему ничего не известно об этом.

Ранее председатель парламентской комиссии по безопасности Кирилл Моцпан заявил, что ему стало известно о наличии у Плахотнюка двойной идентичности. В то же время, Моцпан отказался сообщить имя, сославшись на обязательство сохранять государственную тайну.

Известно, что бывший лидер Демпартии, олигарх Владимир Плахотнюк бежал из Молдовы 14 июня и предположительно скрывается в США.


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