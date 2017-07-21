Путин и Зеленский обсудили поставки газа в Украину и за ее пределы ...

Как сообщила пресс-служба Кремля, в ходе телефонного разговора главы двух государств обсудили продолжение транзита газа через территорию Украины, а также проблемы с поставками газа и продолжением транзита через Украину.

В ходе разговора "подробно обсуждена газовая проблематика, включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину", - говорится в пресс-релизе Кремля.

В то же время, Офис президента Украины сообщил, что стороны "затронули вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате Украина - Россия - ЕС".

Известно, что контракт на поставки российского газа в Украину и через ее территорию в Европу, в том числе и в Молдову, истекает 31 декабря.