Российский кредит Додона внезапно сократился и перенесен по срокам ...

Помпезно обещанный Игорем Додоном кредит от России на 500 миллионов долларов стал всего лишь "намерением", а его сумма уже сократилась почти вдвое.

Как заявил в понедельник премьер-министр Ион Кику, речь уже идет не о полноценном выделении кредита, а лишь о намерениях по выделению кредитной линии.

"С российским премьером мы обсудили открытие кредитной линии на сумму 500 миллионов долларов, но это конечно же не значит, что они придут одним транше, в один год. Мы даже не имеем возможности освоить эту сумму в один год", - заявил премьер.

В этой связи он отметил, что в будущем году нам понадобилось бы около 300 миллионов долларов.

"Это была лишь первая дискуссия. Процесс является длительным", - разъяснил Кику судьбу озвученного несколькими днями ранее обещания о выделении полумилиарда долларов из России, подчеркнув, что "мы не подписали еще ни одного соглашения о кредитовании".

Премьер-министр Ион Кику отметил, что ему даже не известна дата выделения первых сумм из озвученного кредита.