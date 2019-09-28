Кику заверяет, что участвовал лишь в первой части антидодоновской акции партии Плахотнюка ...

Контролируемый Игорем Додоном премьер-министр Ион Кику опроверг информацию о своем участии в "метании индюков" через забор администрации Додона рядом с олигархом Владимиром Плахотнюком и тогдашним премьером Павлом Филипом.

Кику сообщил, что ограничился лишь участием в первой части этой манифестации Демпартии, которая проходила на Площади под лозунгами "Додон - предатель", "Додон - иуда" и "Додона - на нары!".

"Я был на Площади, потому как был проинформирован, что члены правительства должны прийти и успокоить людей. Сразу же, как завершилось мероприятие на Площади, я пошел на работу, а потом узнал во что переросло это мероприятие: они пошли к администрации президента, еще не знаю куда, с абсолютно непотребными действиями. Я не участвовал в тех событиях, о которых говорит господин Сырбу", - заявил премьер-министр Ион Кику в эфире телеканала N4.

Несколькими днями ранее, депутат Демпартии Сергей Сырбу заявил в эфире телеканала RTR-Moldova, что нынешний премьер-министр Молдовы Ион Кику участвовал в митинге Демпартии против Игоря Додона, на котором Додона называли "предателем", "Иудой" и сравнивали с индюком.

"Ион Кику тоже был с нами на митинге 9 июня", - заявил Сырбу, имея в виду митинг ДПМ у администрации Додона. На вопрос ведущего, если Кику тогда тоже бросал индюков, Сырбу ответил отрицательно.

9 июня, тогда еще правящая Демпартия олигарха Владимира Плахотнюка провела свою акцию в центре Кишинева, обвиняя Додона в предательстве, назвав его "Иудой". В продолжение акции, лидеры ДПМ во главе колонны митингующих пришли к забору администрации президента и многозначительно бросили через забор несколько индюков. Тогда, Кику был министром финансов в правительстве Демпартии.

В Молдове уже несколько лет проводят аллегорию, сравнивая индюка с Игорем Додоном, чье поведение напоминает повадки этой птицы.

В то же время, Ион Кику является доверенным лицом Игоря Додона, сформировавшего 14 ноября вместе с Демпартией правительство во главе с Кику.