В Украине вступил в силу закон о наказании чиновников за незаконное обогащение ...

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов" подписан президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник, 25 ноября.

"Задачей закона является восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также введение института взыскания в доход государства необоснованных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

В Уголовном кодексе восстановлена статья об уголовной ответственности за приобретение чиновниками активов, стоимость которых составляет около $250 тыс. и превышает их законные доходы, наказание предусматривает от 5 до 10 лет тюрьмы. определены новые механизмы конфискации незаконных активов чиновников

Помимо этого претерпел изменения Гражданский кодекс и определены новые механизмы конфискации незаконных активов чиновников. К активам будут включаться не только денежные средства, имущество, работы или услуги, но и, например, объем уменьшения финансовых обязательств и криптовалюта. Теперь дела о признании активов необоснованными и их взыскания в доход государства будет рассматривать Высший антикоррупционный суд, передает Интерфакс-Украина.

Статья о криминализации незаконного обогащения должностных лиц была введена в украинское законодательство в 2015 году по требованию Евросоюза. Однако в феврале 2019 года по запросу группы депутатов статья была признана неконституционной, поскольку нарушает принципы верховенства права и презумпции невиновности.