Ион Чебан затеял ремонт в своем кабинете в примарии ...

Спустя всего две недели после вступления в должность генпримара протеже социалистов Ион Чебан решил облагородить свой кабинет в здании примарии.

По слова новоиспеченного градоначальника, помещением не пользовались полтора года, поэтому самое время провести там ремонтные работы. В стирку отправлены даже флаги, состояние которых Чебана не устраивало.

«Жаль, что, когда вы были со мной в офисе, я не показал вам состояние флагов, я отправил их в стирку. Это переподготовка", сообщил Чебан журналистам общественного телеканала TRM. В последний раз кабинет был “жилым” в тот период, когда мэрией временно управляла ставленница Демпартии Сильвия Раду.

Ремонт ожидает и комнату отдыха генпримара. О расходах пока ничего не сообщается.