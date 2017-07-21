Россия может исчезнуть из мирового спорта на четыре года ...

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может отстранить российских спортсменов от международных соревнований на ближайшие четыре года.

Соответствующие рекомендации составлены Комитетом по соответствию WADA и направлены в исполком организации. Предположительно решение будет вынесено 9 декабря на заседании исполкома в Париже, и будет положительным.

Согласно документу, опубликованному на официальном сайте антидопингового агентства, исполкому рекомендуется отстранить российских спортсменов от международных соревнований на четыре года, запретить России проводить международные турниры и подавать на них заявки в течение четырех лет, допустить до соревнований только "чистых" российских спортсменов, запретить появление российского флага на турнирах, а также допустить российских спортсменов ко второй подряд Олимпиаде под нейтральным флагом и запретить использование национального гимна на соревнованиях, передает BBC.

Издание отмечает, что Россия помимо прочего рискует лишиться права на проведение уже запланированных спортивных мероприятий, таких как матчи чемпионата Европы по футболу (2020), финал Лиги чемпионов (2021), чемпионат мира по волейболу (2022), Универсиада (2023), чемпионат мира по хоккею (2023), а также гран-при "Формулы-1".