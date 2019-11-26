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Полиция применила водометы для разгона демонстрантов в Тбилиси

Опубликовано : 26 ноябрь 2019 г. 12:54 | Просмотров: 214 | Категория: Мир

За мелкое хулиганство и неподчинение требованиям полицейских задержаны 28 участников протестной акции.

Для разгона демонстрантов у здания грузинского парламента сотрудники правоохранительных органов применили водомёты, сообщается как минимум о трёх пострадавших.

По данным Euronews, в манифестациях принимают участие порядка двадцати оппозиционных партий Грузии, которые привлекли к акциям много студентов и гражданских активистов. Протестующие требуют отставки правительства и проведения досрочных выборов в парламент по пропорциональной системе.

Массовые антиправительственные протесты вспыхнули в Грузии в середине ноября, после провала парламентского голосования о введении пропорциональной избирательной системы.

Переход на пропорциональную систему была одним из обещаний правящей партии "Грузинская мечта" во время уличных протестов, охвативших Грузию летом этого года. 14 ноября парламент Грузии не поддержал идею конституционных изменений, касающихся проведения парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером. Против этого предложения проголосовала большая часть депутатов от правящей партии, которая и разработала законопроект.


Метки к статье: Грузия, протесты, разгон, водометы, отставка правительства, пропорциональная система, парламентские выборы

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