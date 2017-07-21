Политзаключенный `группы Петренко` утвержден в должности мэра Новых Мерен ...

Соответствующее решение приняла 26 ноября Апелляционная палата Кишинёва. Таким образом, Андрей Друзь признан избранным примаром Новых Мерен. Об этом сообщил на своей странице в соцсети столичный мунсоветник от “Нашей Партии” Илиан Кашу.

“Я хочу поблагодарить своих избирателей – мы победили в Апелляционной палате! Мы защитили ваши голоса. Теперь Новые Мерены обрели примара. Мы начинаем работу и будем работать на благо жителей села”- цитирует мэра портал 1news.md.

Напомним, 17 ноября новоаненский суд аннулировал результаты выборов в селе Новые Мерены, на которых подавляющее большинство избирателей проголосовали за Андрея Друзя, фигуранта заказного политического дела "группы Петренко". Ранее он сообщал, что в ходе предвыборной кампании власти всячески чинили ему препятствия, причём началось это ещё на этапе регистрации.

В ходе местных выборов в Новых Меренах за кандидатуру Андрея Друзя отдали свои голоса около 60 процентов избирателей села, а за его конкурентку Олесю Русу – чуть более 40 процентов.