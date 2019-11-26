Заместитель Плахотнюка тайно покинул Демпартию ...

Бывший зам. председателя Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка, Сергей Яралов, более не является членом этого формирования.

Об этом сообщил в эфире телеканала TV8 председателем парламентской фракции ДПМ Дмитрий Дьяков.

В то же время, Дьяков затруднился ответить, как именно произошло расставание Демпартии с некогда одним из самых влиятельных в партии Яраловым.

Он заявил, что точно не помнит, сам ли Яралов ходатайствовал об исключении из политической партии или был исключен.

"Либо он сам подал заявление, либо исключили его из всех списков. Но, нет члена партии по фамилии Яралов", - отметил Дьяков.

Ранее уже сообщалось, что бывший зам.председателя ДПМ Сергей Яралов был одним из архитекторов схемы по отмыванию десятков миллиардов долларов из России через Молдову. Кроме того, известно, что Яралов причастен к организации крупнейшей банковской кражи, в результате которой из финансово-банковской системы Молдовы было украдено не менее 1 миллиарда долларов.

Яралов тайно бежал из Молдовы после того, как Демпартия отреклась от власти. Он является гражданином США и, возможно, скрывается в Соединенных Штатах.