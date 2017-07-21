В Молдтелекоме назначен очередной временный директор
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Прошлый врио гендиректора АО “Молдтелекома” Игорь Сырбу оставил свои обязанности на три месяца.
Новым временным директором назначен Пётр Мура, который с 2016 года находился в должности первого заместителя, а ранее возглавлял Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ), сообщает MoldStreet.
Бывший генеральный директор Молдтелекома Дан Митрюк подал в отставку по собственной инициативе в июле 2019 года. Отставка Митрюка произошла всего через несколько дней после того, как премьер-министр Майя Санду распорядилась проверить деятельность компании Молдтелеком.
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