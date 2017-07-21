Частная охранная фирма Плахотнюка продолжает вести незаконную прослушку ...

Об этом заявил в эфире программы на телеканале TV8 бывший глава Национального инспектората расследований Анатолий Маковей. По его словам, в распоряжении фирмы Плахотнюка есть высокопроизводительная техника для прослушивания и записи разговоров, причём намного более качественная, чем даже у СИБа. В основном вся прослушка в период правления Демпартии велась ARGUS-ом, слежка ведётся сейчас, будет вестись и впредь, уверен Маковей.

Незаконное вооруженное формирование Плахотнюка, скрывающееся под видом частной охранной структуры ARGUS, руководит бывший вице-премьер и министр внутренних дел Валентин Межинский. Структурой также руководит бывший замглавы МВД Валентин Зубик, сыгравший не последнюю роль в организации провокаций 7 апреля 2009 года. Известно также, что организационное содействие и оперативное прикрытие деятельности боевиков осуществлял теперь уже бывший глава МВД Александр Жиздан, находившийся в прямом подчинении Зубика и представляющий Демпартию.