В Одессе очищают пляж и прибрежные воды после крушения танкера ...

На пляже “Дельфин”, рядом с которым на прошлой неделе потерпел крушение танкер с молдавским флагом, устанавливают улавливатели нефтепродуктов.

Из трюма корабля в море попало порядка 150 килограммов топлива. В первые дни после инцидента уровень загрязнения воды превышал допустимые нормы в 157 раз, на сегодняшний день этот показатель снизился до 19. На берегу устанавливают сорбирующие боновые ограждения, сообщает dumskaya.net.

По словам главы одесского департамента экологии Валентины Дацюк, шторм помешал сразу локализовать разлив, но в то же время поспособствовал уменьшению концентрации загрязняющих веществ в воде.

Напомним, 22 ноября в районе порта Южный шторм сорвал с якоря танкер “Delfi” под молдавским флагом. Экипаж от эвакуации отказывался и сигнал SOS не подавал. Судно отнесло к одесскому пляжу “Дельфин”, где была развёрнута принудительная спасательная операция, все трое находившихся на борту были спасены. Судно легло на бок, из его трюма вытекло большое количество нефти. По данным экологов, в первые дни уровень загрязнения в этом районе превысил норму в 157 раз. Открыто уголовное дело по статье “нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта”.

Было установлено, что танкер находится на якоре в этом районе с мая 2019 года. Его судовладелец из Великобритании, а порт приписки — в Румынии.