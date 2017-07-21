Европарламент утвердил новый состав Европейской комиссии
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Новая Еврокомиссия начнёт работу с 1 декабря.
На пленарном заседании 27 ноября Европарламент утвердил состав Еврокомисии, которую в ближайшие пять лет будет возглавлять Урсула фон дер Ляйен.
Как сообщает телеканал Euronews, за команду Ляйен проголосовал 461 депутат, против высказались 157, воздержались – 89. Всего в голосовании участвовали 707 евпрпарламентариев.
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