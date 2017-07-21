Ренато Усатый призвал мэров городов и сел к сплоченности ...

С таким заявлением мэр Бельц выступил на заседании Конгресса местных властей РМ (CALM). Усатый пригласил участников заседания в свой город и сообщил о планируемых в ближайшее время мероприятиях.

“Вне зависимости от того, какую вы партию представляете, я вас приглашаю в муниципий Бельцы. В скором времени у нас пройдет ряд событий, которые будут интересны всем примарам Молдовы – это коснется, в том числе, привлечения инвестиций. Сейчас мы занимаемся созданием рабочей группы, в которую войдут специалисты из разных стран. Вместе у нас все получится. Мы, местная власть, должны держаться вместе. Нам не поможет ни правительство, ни парламент. Ведь лучше нас реальных проблем населенных пунктов не знает никто. Я открыт для сотрудничества с Конгрессом”, - цитирует политика портал 1news.md.

Наряду с этим Ренато Усатый предложил собравшимся рассмотреть несколько своих идей, а именно: формирование списка общих проблем с последующим обращением к центральным властям, а также упразднение районных советов, где “появилось большое количество начальников”, и перенаправление освободившихся средств на дороги и образование.