Бывший советник Додона считает его жертвой советской пропаганды ...

Министр иностранных дел и европейской интеграции Аурел Чокой, бывший до этого советником президента по вопросам внешней политики, считает противодействие НАТО "наследием бывшего Советского Союза".

Об этом Чокой, назначенный министром с должности советника президента, заявил в эфире Радио ”Europa Liberă” ("Свободная Европа"), комментируя перспективы сотрудничества Молдовы с НАТО.

"У нас есть индивидуальный план сотрудничества с НАТО, так называемый IPAP, ничего не меняется, все остается в силе", - заявил Чокой.

На вопрос журналистки, почему же тогда НАТО было и остается для некоторых пугалом, бывший советник Додона отметил, что "это является наследием бывшего Советского Союза и помним очень хорошо, какой была советская пропаганда".

Примечательно, что сам Додон и контролируемая им Партия социалистов в ходе всех своих предвыборных кампаний выступал с жесткими антинатовскими заявлениями. Среди их требований было даже требование закрыть Информационный центр НАТО в Кишиневе.