МЕНЮ
Twitter
﻿ 82
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

20:32  

Венецианская комиссия не признает решений 'Общего собрания судей'

19:53  

Дьяков рассказал о заветной мечте Плахотнюка

15:59  

Бывший советник Додона считает его жертвой советской пропаганды

15:02  

Ренато Усатый призвал мэров городов и сел к сплоченности

14:20  

Европарламент утвердил новый состав Европейской комиссии

12:48  

В Одессе очищают пляж и прибрежные воды после крушения танкера
все новости

Дьяков рассказал о заветной мечте Плахотнюка

Опубликовано : 27 ноябрь 2019 г. 19:53 | Просмотров: 562 | Категория: Власть

Лидер парламентской фракции Демпартии Дмитрий Дьяков был знаком с беглым олигархом Владимиром Плахотнюком задолго до его вхождения в политику и давал ему советы о том, как вести себя в политике.

Об этом Дьяков рассказал в эфире телеканала TV8, отметив, что у него было "много драматических дискуссий с Плахотнюком относительно некоторых его решений".

В этой связи Дмитрий Дьяков заявил, что он был одним из немногих, кто мог позволить заводить с Плахотнюком разговор о принимаемых решениях. "Я говорил ему, если ты в бизнесе, оставайся в бизнесе. Если ты решил остаться в политике, оставь все и занимайся только ею. Ты не можешь совмещать это. Это было одной из наших проблем", - сказал Дьяков.

По мнению Дьякова, подчинивший себе практически весь бизнес в Молдове, Плахотнюк не имел цели разбогатеть на молдавской политике.

"Задолго до того, как он занялся политикой, он сказал мне, что он богат, у него есть все, и он хочет ходить по улице с гордо поднятой головой", - подчеркнул Дьяков, не уточнив, при каких обстоятельствх и когда именно они познакомились до того, как в 2010 году Плахотнюк внезапно оказался в политике.

Олигарх Владимир Плахотнюк был лидером правившей до июня 2019 года Демпартии, подчинившей себе все структуры власти, правосудие и большинство СМИ. Узурпировавшая в июне власть эта партия была вынуждена отречься от власти, а ее лидер олигарх Владимир Плахотнюк тайно бежал из страны. Предположительно, Плахотнюк скрывается в США.


Загрузка...
| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
ВЛАСТЬ
Венецианская комиссия не признает решений

Венецианская комиссия не признает решений 'Общего собрания судей' ...

Просмотров: 224
Дьяков рассказал о заветной мечте Плахотнюка

Дьяков рассказал о заветной мечте Плахотнюка ...

Просмотров: 565
Бывший советник Додона считает его жертвой советской пропаганды

Бывший советник Додона считает его жертвой советской пропаганды ...

Просмотров: 546
Заместитель Плахотнюка тайно покинул Демпартию

Заместитель Плахотнюка тайно покинул Демпартию ...

Просмотров: 2121
Кику заверяет, что участвовал лишь в первой части антидодоновской акции партии Плахотнюка

Кику заверяет, что участвовал лишь в первой части антидодоновской акции партии Плахотнюка ...

Просмотров: 870
Российский кредит Додона внезапно сократился и перенесен по срокам

Российский кредит Додона внезапно сократился и перенесен по срокам ...

Просмотров: 23465
Загрузка...
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 16418
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 43200
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 40640
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 18329
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Додон обвинен в получении взятки в 25 миллионов евро

Додон обвинен в получении взятки в 25 миллионов евро

Просмотров: 75889
Предсказания Бориса Немцова считают пророческими

Предсказания Бориса Немцова считают пророческими

Просмотров: 57783
Додон совершил уголовное преступление, в очередной раз допустив профанацию Государственного герба

Додон совершил уголовное преступление, в очередной раз допустив профанацию Государственного герба

Просмотров: 41663
Глава полиции опровергает информацию о безнаказанности убийцы на Porsche

Глава полиции опровергает информацию о безнаказанности убийцы на Porsche

Просмотров: 35125
Кому Плахотнюк передал власть перед бегством из страны?

Кому Плахотнюк передал власть перед бегством из страны?

Просмотров: 31129
Проект Плахотнюка - Дамира - Канду стал очередным долгостроем за бюджетные деньги

Проект Плахотнюка - Дамира - Канду стал очередным долгостроем за бюджетные деньги

Просмотров: 28500
Партнеры Додона в Москве угрожали задушить его гитарной струной

Партнеры Додона в Москве угрожали задушить его гитарной струной

Просмотров: 27184
Додон планирует во вторник отправить в отставку правительство Майи Санду

Додон планирует во вторник отправить в отставку правительство Майи Санду

Просмотров: 25865
ВЛАСТЬ
Венецианская комиссия не признает решений

Венецианская комиссия не признает решений 'Общего собрания судей'

19:53  Дьяков рассказал о заветной мечте Плахотнюка
15:59  Бывший советник Додона считает его жертвой советской пропаганды
10:17  Заместитель Плахотнюка тайно покинул Демпартию
ЛЮДИ
Суд освободил смертельно больного заключенного Сергея Косована

Суд освободил смертельно больного заключенного Сергея Косована

05.11.2019  В Парламенте Молдовы одобрили решение о легализации каннабиса
23.10.2019  Гражданский активист предложил устроить судьям 'коридор люстрации'
17.10.2019  В прямом эфире телеканала РБК случился конфуз
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
В Кишиневе вскрытие трупов проводили за взятки

В Кишиневе вскрытие трупов проводили за взятки

16.11.2019  Плахотнюк арестован в России по очередному делу
06.11.2019  ЦИК использовал мошеннические чернила на прошедших выборах



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Ноябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Ноябрь 2019 (224)
Октябрь 2019 (275)
Сентябрь 2019 (240)
Август 2019 (162)
Июль 2019 (234)
Июнь 2019 (201)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker