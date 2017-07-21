Дьяков рассказал о заветной мечте Плахотнюка ...

Лидер парламентской фракции Демпартии Дмитрий Дьяков был знаком с беглым олигархом Владимиром Плахотнюком задолго до его вхождения в политику и давал ему советы о том, как вести себя в политике.

Об этом Дьяков рассказал в эфире телеканала TV8, отметив, что у него было "много драматических дискуссий с Плахотнюком относительно некоторых его решений".

В этой связи Дмитрий Дьяков заявил, что он был одним из немногих, кто мог позволить заводить с Плахотнюком разговор о принимаемых решениях. "Я говорил ему, если ты в бизнесе, оставайся в бизнесе. Если ты решил остаться в политике, оставь все и занимайся только ею. Ты не можешь совмещать это. Это было одной из наших проблем", - сказал Дьяков.

По мнению Дьякова, подчинивший себе практически весь бизнес в Молдове, Плахотнюк не имел цели разбогатеть на молдавской политике.

"Задолго до того, как он занялся политикой, он сказал мне, что он богат, у него есть все, и он хочет ходить по улице с гордо поднятой головой", - подчеркнул Дьяков, не уточнив, при каких обстоятельствх и когда именно они познакомились до того, как в 2010 году Плахотнюк внезапно оказался в политике.

Олигарх Владимир Плахотнюк был лидером правившей до июня 2019 года Демпартии, подчинившей себе все структуры власти, правосудие и большинство СМИ. Узурпировавшая в июне власть эта партия была вынуждена отречься от власти, а ее лидер олигарх Владимир Плахотнюк тайно бежал из страны. Предположительно, Плахотнюк скрывается в США.