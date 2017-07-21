Венецианская комиссия не признает решений 'Общего собрания судей' ...

Глава Венецианской комиссии Совета Европы Джанни Букиккьо заявил, что нынешний состав Высшего совета магистратуры легитимен и должен работать и далее.

Об этом председатель Венецианской комиссии заявил по итогам встречи с новым министром юстиции Фадеем Нагачевским.

Букиккьо подчеркнул, что ВСМ должен работать на благо граждан, а не обслуживать политические интересы. Глава Венецианской комиссии обратился в этой связи ко всем органам власти Молдовы с призывом "сотрудничать между собой преданно и продуктивно с целью нахождения долгосрочного решения во имя независимости и неподкупности судебных инстанций и уголовного преследования, в соответствии с Конституцией Республики Молдова и с международными принципами демократии и правового государства".

Ранее уже сообщалось, что 26 сентября созванное при пособничестве целого ряда замешанных в коррупционных сделках и вынесении политически мотивированных приговоров судей "Общее собрание судей" приняло решение уволить судей высшего совета магистратуры.

Так называемое Общее собрание судей было созвано путем сомнительной схемы после того, как новые власти отказались от идеи подвергнуть люстрации судей.

Позже, организаторы этого собрания были приняты председателем парламента, лидером правящей Партии социалистов Зинаидой Гречаной.