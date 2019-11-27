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Ренато Усатый сообщил о фиктивности конкурса по избранию Генпрокурора

Опубликовано : 28 ноябрь 2019 г. 09:19 | Просмотров: 219 | Категория: Власть

В четверг победителем так называемого конкурса на замещение вакантной должности Генерального прокурора будет определен Александр Стояногло, а Додон подпишет указ об его назначении до конца недели.

Об этом мэр Бельц, лидер "Нашей партии" Ренато Усатый заявил поздно вечером 27 ноября в соцсетях.

"Завтра - не просто письменный тест, а завтра будет определен и победитель этого конкурса, который идет очень давно. И победителем будет Александр Стояногло. Завтра вечером Додон не успевает, но уже в пятницу утром он подпишет декрет об утверждении Александра Стояногло на должность Генерального прокурора. В пятницу они уже делят комиссии (парламентские  - Ред.) и т.д.", - заявил Ренато Усатый.

Во время онлайн-трансляции Ренато Усатый подчеркнул, что, несмотря на то, что Додон настаивал на назначении Генпрокурором Вячеслава Солтана, на данный момент уже решено, что победителем конкурса станет именно Стояногло, и что это произошло благодаря вмешательству извне.

"Некоторые люди не дали назначить Солтана прокурором, как хотел Игорь Додон. Иногда, вмешательства являются полезными", - добавил Усатый.

Ране уже сообщалось, что в результате заранее спланированных манипуляций в финал конкурса вышли четыре претендента: старший следователь Национального антикоррупционного центра Олег Крышмару, адвокат Владислав Грибинча, прокурор Вячеслав Солтан, а также экс-прокурор и бывший депутат парламента Молдовы Александр Стояногло.

Несмотря на то, что предыдуще правительство во главе с Майей Санду аннулировало результаты конкурса, спустя два дня после назначения в должность, новый министр юстиции, бывший советник председателя парламента Зинаиды Гречаной и бывший юрист Партии социалистов Фадей Нагачевский созвал срочный брифинг, в ходе которого сообщил, что до конца дня направит в Высший совет прокуроров список четверых победителей конкурса на замещение должности Генпрокурора.


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