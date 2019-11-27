Чубашенко: У таких политиков, как Додон, хеппи-энда быть не может ...

Со стороны может показаться, что Додон укрепил свои позиции, взяв под контроль правительство, силовые структуры, юстицию, мощную пропагандистскую машину по промыванию мозгов населению. Но это иллюзия.

В действительности, положение Додона очень шаткое и ненадежное. Публицист Дмитрий Чубашенко опубликовал в своём блоге аналитическую статью о деяниях занимающего пост президента и о его перспективах.

“С Додоном все ясно. Он был частью тандема с Плахотнюком, а сейчас реанимирует альянс с ДПМ. Додон — это реинкарнация Плахотнюка. У Додона в голове нет ничего, кроме стремления подмять все под себя, как это делал Плахотнюк. Додона тоже уйдут, или на выборах, или, как Плахотнюка, каким-то менее традиционным способом. Ему остался максимум один год.

Игорь Додон вступил в завершающий год своего первого, и последнего, президентского мандата. У него нет шансов переизбраться на второй срок на прямых президентских выборах. Он мог бы попытаться вернуть выборы президента в парламент и договориться о переизбрании с демократами, но те выдвинут такие унизительные условия, что лучше уже проиграть на прямых выборах.

8-12 ноября Додон провел блиц-операцию по отставке правительства Майи Санду и утверждению кабинета Иона Кику. Додон боялся, что Санду назначит своего генерального прокурора, который посадит его в тюрьму за коррупцию, и потому так торопился. Со стороны может показаться, что Додон укрепил свои позиции, взяв под контроль правительство, силовые структуры, юстицию, мощную пропагандистскую машину по промыванию мозгов населению. Но это иллюзия. В действительности, положение Додона очень шаткое и ненадежное”, - пишет Чубашенко и далее напоминает основные “вехи” его деятельности за последние годы. Приводим его статью "Последнийгод Додона" полностью.

Программа, порванная в клочья

В последний год своего президентства Додон вступает не только, как «хромая утка», но и без какой-либо идеологии. Он полностью дезавуировал все ключевые положения программы ПСРМ. «Идеологией» Додона стали предательство, макиавеллизм, лицемерие, ложь, лукавство, конъюнктурщина, оппортунизм, мошенничество, и занимается он этим с единственной целью — любой ценой удержаться в кресле, не сесть в тюрьму, продолжать осваивать наследие Плахотнюка.

Если верить программе ПСРМ, утвержденной на внеочередном XII съезде партии 28 сентября 2014 года, то:

«Партия социалистов последовательно и настойчиво продвигает восточный, евразийский вектор развития Молдовы…

Наш путь в Таможенный союз, участие Молдовы в создании и строительстве Евразийского союза — это наш шанс на возрождение Молдовы…

ПСРМ будет добиваться денонсации Договора об ассоциации с ЕС и проведения референдума по вопросу вектора развития страны…

Любое сотрудничество с блоком НАТО должно быть прекращено. Молдавские военнослужащие не должны участвовать в каких-либо учениях или операциях под эгидой НАТО…

ПСРМ — за разработку Государственной доктрины Республики Молдова…

Историческое название нашего языка — молдавский…

ПСРМ — за развитие русского языка в Республике Молдова…

Нами разработана Концепция основных принципов Молдавской федерации, которую мы будем реализовывать через законодательные органы Молдовы и Приднестровья. Только федерализация обеспечит Молдове возможность восстановить свою территориальную целостность и контроль над границами…

ПСРМ считает необходимым отмену нынешнего кодекса об образовании…

Партия считает необходимым законодательно закрепить положение о недопустимости двойного гражданства для судей Конституционного суда, руководителей правоохранительных и силовых структур, представителей судебной системы…

Внести в преамбулу Конституции упоминание о Православии как об основе национальной и культурной традиции молдавского народа…

Полностью отменить «закон о равенстве шансов», единственное предназначение которого — легализация содомского греха в Молдове».

Все эти пункты программы Додон де-факто аннулировал.

Статус наблюдателя в Евразийском экономическом сообществе — фикция. Никакого референдума по внешнему вектору Додон проводить не собирается. Соглашение об ассоциации с ЕС социалисты решили не отменять, но исполнять дальше. В одном из последних интервью Додон объявил, что сотрудничество Молдовы с НАТО будет продолжено. Действующая программа НАТО для Молдовы DCBI предусматривает разработку экспертами альянса планов по переводу Национальной армии на стандарты НАТО, реализацию этих планов, участие молдавских военных в натовских учениях, принятие парламентом и правительством доктрин, стратегий и программ в области обороны и безопасности, в соответствии с которыми главными угрозами для Молдовы объявляются Россия и Приднестровье. В поздравлении, направленном Клаусу Йоханнису по случаю его переизбрания на второй срок, Додон заверил, что Молдова вместе с Румынией и Украиной будет содействовать укреплению региональной безопасности. Румыния очень гордится тем, что в рамках НАТО она играет ключевую роль в обеспечении безопасности и сдерживании России в регионе Черного моря. На днях на эту тему состоялась словесная перепалка принцессы Румынии и посла России в Бухаресте, в связи с чем последнего даже вызвали в МИД для объяснений. У Украины свои проблемы в отношениях с Россией, в частности, по вопросу Крыма и Донбасса, и соответствующее видение того, как решать проблемы региональной безопасности. И тут Додон заявляет, что тоже намерен укреплять безопасность в регионе вместе со страной-членом НАТО Румынией и Украиной, находящейся в состоянии конфликта с Россией. Законы по «сдерживанию российских гибридных угроз» и «противодействию российской пропаганде», принятые при ДПМ, социалисты тоже отменять не намерены.

Додон выдвинул концепцию «взвешенной внешней политики», в рамках которой предлагает «дружить со всеми». Но посол США уже разъяснил ему, что усидеть на двух стульях не получится, и что Молдова должна двигаться дальше по пути европейской интеграции. Из страха впасть в немилость Запада Додон вынужден извиваться, как уж на сковородке, и проводить политику, которая, хоть и называется «взвешенной», но по факту остается антироссийской, как при ДПМ.

Обещание ПСРМ запретить двойное гражданство для депутатов, министров, силовиков и судей закончилось тем, что депутаты-социалисты с румынским гражданством отказались сдавать свои ЕС-овские паспорта, сам Додон выдвинул кандидатом в премьеры гражданина Румынии Кику, а новый министр образования, до недавних пор продвигавший идеи молдовенизма, признался, что он говорит по-румынски, и отказался от планов вводить в школьные программы предмет «История Молдовы».

Про обещанное решение приднестровского вопроса путем федерализации Додон тоже забыл, и судя по его поздравительной депеше Йоханнису, намерен решать этот вопрос в контексте «укрепления региональной безопасности с Румынией и Украиной», то есть продолжения политики, которую в самом Тирасполе называют «блокадой».

На отмене закона о равенстве шансов ПСРМ больше не настаивает, а «защита православных ценностей» превращена в банальный политический пиар на Православии, в том числе в ходе выборов, что прямо запрещено Социальной доктриной РПЦ. В своем выступлении в ООН «защитник Православия» Додон не побрезговал оперировать терминами «гендерной теории», которая носит антихристианский характер не меньше, чем апостасийная теория эволюции Дарвина.

Идейная всеядность, политическая неразборчивость и патологическая жадность Додона привели к тому, что сегодня ПСРМ осталась без программы. На сайте партии еще висит документ под таким названием, но это фантом. Додон порвал программу партии в клочья, как Бэтрынча карту Румынии или Боля соглашение с ACUM, и очередному съезду партии придется полностью пересмотреть этот документ, фактически денонсированный лидером ПСРМ. До тех пор, если до этого вообще когда-то дойдет, программой ПСРМ будут считаться личные, корыстные интересы лидера партии.

Ради спасения самого себя «король» Додон уже пожертвовал «пешкой» ПСРМ, просто многие люди в партии об этом еще не догадываются. Так же, как Влад Плахотнюк утопил ДПМ, так и Додон топит ПСРМ. «Капитан» демократов первым сбежал с партийного корабля, который потерпел крушение после событий 7-8 июня, и команда которого с трудом пытается выплыть на поверхность и найти спасательную шлюпку. (Спасибо Додону, бросил спасательный круг в виде правительства «технократов» из числа экс-демократов). Корабль ПСРМ тоже идет на рифы, и можно не сомневаться, что и его «капитан», в случае реальной опасности, эвакуируется первым, бросив экипаж на произвол судьбы.

Хроника предательств

Предательство собственной партии — лишь одно из последних звеньев в длинной цепи истории предательств Додона.

4 ноября 2011 года депутаты Партии коммунистов Игорь Додон, Зинаида Гречаный и Вероника Абрамчук заявляют о выходе из ПКРМ. Спустя два дня Додон и Гречаный вместе с экс-премьером Владом Филатом тайно отправляются в Брюссель, где обсуждают с европейскими чиновниками избрание президента Молдовы.

16 марта 2012 года эти три перебежчика обеспечивают Альянсу за европейскую интеграцию недостающие голоса для избрания президентом Николае Тимофти. Тем самым были предотвращены досрочные парламентские выборы, на которых ПКРМ могла получить большинство голосов. Зато Додон закрепил отношения с лидерами АЕИ, нейтрализовал ПКРМ и выиграл время для укрепления ПСРМ.

В ноябре 2014 года ПСРМ Додона становится главным бенефициаром снятия с парламентских выборов партии «Patria» Ренато Усатого.

4 марта 2016 года Додон приветствовал незаконное решение Конституционного суда о «восстановлении» прямых выборов президента. Спустя восемь месяцев, 13 ноября, при решающей поддержке Плахотнюка Додон избирается главой государства.

25 ноября 2016 года парламентская фракция ПСРМ, членом которой тогда еще числился и избранный президент, утвердила проект ДПМ по изменению Конституции, в результате чего уходящий президент Тимофти успел назначить генпрокурором Эдуарда Харунжена. Только после этого КС утвердил итоги выборов президента, и 23 декабря Додон вступил в должность.

В 2017 году последовали назначение на должности глав «Молдова-газ» и Национального агентства по регулированию в энергетике людей ДПМ, раздел с демократами посольских кресел, утверждение скомпрометировавших себя судей и членов правительства. Когда такое «соработничество» с ДПМ выглядело совсем неприлично, как в случае с назначением министра обороны, решением КС Додона отключали на пять минут от президентской кнопки, и соответствующий указ подписывал спикер парламента.

Апофеозом слияния ДПМ и ПСРМ в общем «экстазе» стало спешное, с нарушением всех норм регламента парламента, вопреки рекомендациям Венецианской комиссии, совместное голосование 20 июля 2017 года за «смешанную систему» избрания парламента.

После этого уже рутиной выглядели поддержка социалистами и Додоном инициативы ДПМ о продаже молдавского гражданства за деньги, мошеннической схемы «Arena Chisinau» по краже ставченской земли и бюджетных средств, отмывания денег под видом «амнистии капитала». В качестве ответной услуги демократы закрывали глаза на шалости партнеров в виде незаконной схемы финансирования ПСРМ из офшоров, «благотворительности» Додона, бизнеса его семьи за границей, подозрительного разбухания медиа-империи «друзей президента».

Так они дошли до парламентских выборов 24 февраля 2019 года, после которых тандем Плахотнюк-Додон все-таки распался.

Пятимесячный «выкидыш»

На протяжении трех месяцев после выборов Додон делал все, чтобы сформировать мажоритарную коалицию с проверенными партнерами-демократами. С ними ему было комфортно, коалиция ПСРМ с ДПМ выглядела органичной, «профессиональной» и «эффективной». Они предпочли бы двигаться вместе и дальше, продолжая изображать борьбу «проевропейского» и «пророссийского» нанайских мальчиков, и обделывая общие дела. Но Россия наложила на эти планы вето.

31 марта Додону прислали из Москвы черную метку. Ее передал ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев: «Большинства для формирования правительства нет ни у кого. Нужна коалиция. Плахотнюк токсичен для всех. Один из лидеров правых — Майя Санду — даже назвала его «отравленным яблоком». То есть правые как честные ребята с Плахотнюком себя не мыслят. «Отравленное яблоко» сейчас покатилось к Додону — президенту Молдавии. Для Додона это, словно чаша с ядом, политическая смерть. Репутация теряется один раз. Зато в коалиции с правыми у социалистов Додона есть шанс создать, по крайней мере, антиолигархический альянс. Разве не об этом мечтают избиратели и социалистов, и правых? Вот в этом случае у Молдавии появится шанс».

3 июня вице-премьер-министр России Дмитрий Козак во время визита в Кишинев высказался за временное коалиционное соглашение ПСРМ-ACUM с последующей организацией честных и прозрачных досрочных выборов. 7 июня, когда Додон встречался в офисе ДПМ с Плахотнюком и просил у него, под видеозапись скрытой камерой, миллион долларов в месяц на партию, а Республиканский совет ПСРМ принимал решение о том, чтобы пойти на досрочные выборы (такой компромиссный вариант устраивал ДПМ), — в тот день в прессе появились открытые предупреждения со ссылкой на «источники в российском правительстве» о том, что если ПСРМ не заключит альянс с ACUM, Додон полностью потеряет поддержку России. Ночью ПСРМ отказалась от собственного решения о досрочных выборах, а 8 июня заключила соглашение с ACUM и утвердила правительство Санду.

Это был вынужденный ситуативный альянс, неестественный политический конкубинаж, но его оправдывали тем, что другого способа избавить Молдову от Плахотнюка не существует. Благодаря «партнерам по развитию» олигарх был изгнан из страны, но Додону с Санду изобразить хотя бы равнодушных сожителей, не говоря уже о том, чтобы вести какое-то общее хозяйство, так и не удалось. Совершенно естественно, что этот фейковый альянс, просуществовав пять месяцев, завершился политическим «выкидышем».

Додон подставил Россию?

Додону потребовалось всего два дня на то, чтобы выдвинуть кандидата в премьеры, сформировать состав правительства, разработать его программу и получить вотум доверия в парламенте, заручившись голосами фракции ДПМ в полном составе. Только очень наивный человек может поверить в то, что такую сложную операцию удалось провернуть столь молниеносно без того, чтобы вступить в переговоры с Плахотнюком, заранее обговорить с ним все условия и детали смены власти. Додон явно спешил поставить всех, и не в последнюю очередь своих партнеров в Москве, перед свершившимся фактом.

Новое правительство Додона-Кику заверяет в намерении восстановить нормальные отношения с Россией. Премьер-министр даже успел съездить в Москву и объявил о договоренностях по скидке на газ и получению российской кредитной линии на полмиллиарда долларов на инфраструктурные проекты. Скидка оказалась обычным ежеквартальным снижением тарифа на газ, рассчитанного по действующей контрактной формуле цены. Стоимость газа в фактурах для конечных потребителей в любом случае снижена не будет, а дополнительная прибыль поступит на счета «Молдова-газ» и, соответственно, «Газпрома». Для получения российского кредита правительство Молдовы должно представить обоснованную заявку, кредитор ее рассмотрит, изучит предлагаемые проекты, оценит риски и гарантии возврата займа, и лишь тогда примет решение. Сколько времени займет эта процедура, неизвестно, но ясно, что никаких подарков со стороны России не предвидится, все будет делаться прагматично и по-рыночному. Хотя Додон уже проводит совещания по распределению российских миллионов, эти деньги надо еще получить. Пока происходящее выглядит, как дележ шкуры неубитого медведя.

Примечательно, что никакой официальной реакции России на развал Додоном альянса ПСРМ-ACUM до сих пор не прозвучало. Непонятно, рады ли этому в Москве, не рады, или просто равнодушны. Можно предположить, что восторга эта самодеятельная комбинация Додона не вызвала, и в Москве пока не знают, как относиться к резкой смене Додоном партнера с ACUM на ДПМ.

Выступая в июне вместе с ЕС и США в роли «повивальной бабки» коалиции ПСРМ-ACUM, Россия преследовала несколько целей: убрать «уголовника» Плахотнюка, не допустив союза ПСРМ с ДПМ, успокоить и стабилизировать ситуацию в Молдове, продемонстрировать, что Россия и Запад могут договариваться между собой по поводу каких-то региональных проблем, наладить мосты с правыми, проевропейскими политиками в Молдове. Это сработало. Решительная позиция России по избавлению Молдовы от Плахотнюка вызвала симпатии даже у местных проевропейцев. Более того, в какой-то момент представители России действовали в унисон с финансируемым западными правительствами гражданским обществом в Молдове, чьи активисты больше всех агитировали за альянс ПСРМ-ACUM как единственно возможный инструмент деолигархизации. Ко всему, Москва по-джентльменски уступила ЕС и США привилегию спонсировать созданную в Кишиневе антиолигархическую коалицию.

Своим кульбитом со сменой правительства Додон всю эту июньскую конструкцию, которую с таким старанием выстраивали «партнеры по развитию», поломал. Он все-таки добился своего и создал альянс с ДПМ, пусть и ценой разрушения сложившегося хрупкого консенсуса как внешних, так и внутренних акторов. Очевидно, он продолжает поддерживать тайные связи с самим Плахотнюком, пусть и с риском новой дестабилизации. Додон снова бросает Молдову в хаос, вернувшись к конфронтации с доброй половиной политического спектра и стоящими за ней избирателями, с которыми, казалось бы (хороший пример — выборы в Кишиневе), только-только попытались замириться. Он опять настроил против себя западников, а чтобы как-то сгладить их недовольство смещением правительства Санду, лезет из кожи вон, пытаясь продемонстрировать свою лояльность США и ЕС, обещает сохранить все достигнутые с ними договоренности, переходя при этом неприемлемые для России «красные линии», такие, как фактическое «вступление» НАТО в Молдову и превращение ее в страну-партнера, готовую в нужный момент предоставить альянсу свою территорию, инфраструктуру и живую силу. В довершение всего, он еще и просит у России деньги. В итоге, Додон, скорее, подставил, чем обрадовал Россию, потому что плюсов от альянса ПСРМ-ДПМ для нее не просматривается, а риски есть, прежде всего, перспектива принять на себя «за компанию» с Додоном все удары, которые могут быть по нему нанесены.

Сетевая структура Запада активно участвовала в отстранении от власти Плахотнюка. В будущем эта сеть может быть так же эффективно использована для отстранения от руководства Додона, ослабления позиций ПСРМ и установления в Молдове полного доминирования прозападных сил по примеру Украины. Этого никто особенно и не скрывает. Вернувшиеся в оппозицию PAS и DA уже объявили Додона «новым Плахотнюком», токсичным коррупционером, обещают нанести ему поражение на президентских выборах и все-таки привлечь к уголовной ответственности. Учитывая, что Додон продолжает считаться «пророссийским» политиком, его возможное падение рикошетом ударит и по России, как в истории с беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

Понятно желание Москвы как-то спасти в Молдове свой актив в лице Додона и ПСРМ, в который вложено столько сил и средств. Но если пользоваться бизнес-терминологией, этот актив плохой, и рискует стать мертвым. Если у Запада в Молдове есть сеть, которая пронизывает государство и общество по горизонтали и вертикали, и политические партии являются лишь частью, не самой главной, этой сети, то российский актив — это громоздкая перевернутая пирамида ПСРМ, которая держится на слабеющем, шатающемся Додоне и рискует в любой момент обвалиться. Если же Додон совершит очередное предательство и переформатируется в полностью прозападного политика, то и этому тоже не нужно будет удивляться.

«Укрепление» Додона в результате правительственного «переворота» 8-12 ноября только кажется настоящим. Режим Плахотнюка был не в пример крепче той пародийной вертикали колхозного типа, которую пытается выстраивать Додон, но и он рухнул за считанные дни. Наивно рассчитывать на то, что тебя спасут инфраструктурные проекты, такие, как строительство дорог. Плахотнюк тоже строил «хорошие дороги», но для девяти граждан из десяти он сам оставался нехорошим узурпатором. И никакие телеканалы, которых у него было не меньше, чем сейчас у Додона, не помогли. У Додона сегодня репутация наследника Плахотнюка и самого токсичного молдавского политика. Такому строительство дорог тоже не поможет. Дороги — это дороги, а Плахотнюк и Додон — это Плахотнюк и Додон.

Что дальше?

Дальше предвыборный год. 22 ноября 2020 года — последнее воскресенье, в которое, по закону, должны состояться очередные президентские выборы. Пока не ясно, по каким правилам они будут проходить. Решение старого КС о «возврате» к прямым выборам президента было незаконным, и было бы правильно, чтобы новый КС то решение отменил и восстановил статус-кво, то есть вернул выборы главы государства в парламент. Но пока никто не собирается этого делать.

Санду уже говорит о реванше, который правые силы возьмут у Додона на президентских выборах. Поскольку Санду может выиграть у Додона только на всеобщих выборах, она, очевидно, подразумевает, что такой способ избрания президента будет сохранен. Это говорит только о том, что Санду, хоть и считает себя адептом «цивилизованного» европейского правового государства, готова снова участвовать в выборах по сомнительным правилам Плахотнюка, а значит, по уровню своего правосознания не высоко поднялась над уровнем Додона, у которого это самое правосознание вообще ниже плинтуса.

У Додона шансов выиграть на всеобщих выборах у Санду нет. Для переизбрания в парламенте нужен 61 голос, у ПСРМ только 36, а это значит, что нужно идти в еще большую кабалу к демократам. Президент, избранный в парламенте, будет еще более бесполномочным, чем нынешний, но за свои голоса ДПМ потребует себе правительство, может быть, даже во главе с премьер-министром Плахотнюком, и тогда второй срок Додона станет репликой президентства Тимофти.

Додону остается рискнуть, пойти на прямые выборы президента, и попытаться сыграть в русскую рулетку. Плахотнюк его поддержит, как и в 2016 году, потому что для Плахотнюка Санду — это вариант хуже Додона. На Додона у Плахотнюка есть компромат, он может его шантажировать и дергать за ниточки из-за кулис, получая для себя и своих коллег-демократов определенные выгоды. От Санду и Плахотнюк, и Додон могут получить только билет в один конец в тюрьму.

Вступая в предвыборный год, Додон рассчитывает и на поддержку России, которая, уверен он, гарантирована ему по умолчанию. Его аргумент для Москвы простой: возможно, я не лучший парень в этой стране, но другие еще хуже. Поэтому не исключено, что в 2020 году мы увидим странную коалицию в поддержку Додона, в которую войдут Плахотнюк и Россия, объявившая Плахотнюка в международный розыск по обвинению в создании организованного преступного сообщества, отмывании денег, наркоторговле и покушении на убийство. Понимая, что и этого может оказаться недостаточно для переизбрания, Додон будет пытаться расширить эту коалицию за счет максимального прогиба перед Западом. У Запада есть свой кандидат на президентских выборах в Молдове — Майя Санду, — но если появится возможность укоротить поводок и Додону, почему не попробовать?

При том, что менталитет Санду поражен либеральным тоталитаризмом и латентным унионизмом, избирателям опять придется выбирать между хреном и редькой. Нас снова ждет бессмысленный батл между совершенно негибким, бескомпромиссным в плохом смысле слова, чужим для молдавского менталитета, сектантского типа адептом мифической евроинтеграции и тандемом местных жуликов, более близких отечественному электорату, но совершенно бесполезных для государства и вредных для общества социальных паразитов. Надеяться на то, что на выборах появится какой-то другой чудо-кандидат, который избавит граждан от необходимости выбирать что совой об сосну, что сосной об сову, не приходится, потому что закон Мерфи «Все, что может пойти не так, пойдет не так» в Молдове действует безотказно.

В завершение публикации журналист подчёркивает, что, по его мнению, Додону место в тюрьме.

“Как бы там ни было, с Додоном все ясно. Он был частью тандема с Плахотнюком, а сейчас реанимирует альянс с ДПМ. Сегодняшний Додон — это реинкарнация вчерашнего Плахотнюка. У Додона в голове нет ничего, кроме стремления подмять все под себя, как это делал тот, старый Плахотнюк.

Додона тоже уйдут, или на выборах, или, как Плахотнюка, каким-то менее традиционным способом. Ему остался максимум один год. Хеппи-энда у таких политиков быть не может. Существует, конечно, презумпция невиновности, но мое личное оценочное суждение заключается в том, что Додон должен сидеть в тюрьме. Так думают очень многие люди. Потому что так будет справедливо”, - резюмирует Дмитрий Чубашенко.