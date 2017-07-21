ФСБ запретила въезд в Россию французской правозащитнице Карин Клеман ...

Как сообщает Deutsche Welle, по прилету в московский аэропорт Шереметьево, сотрудники ФСБ сообщили Клеман о десятилетнем запрете на въезд в Российскую Федерацию, объяснив его необходимостью обеспечить безопасность страны.

Посольство Франции проинформировано о ситуации, подчеркнула Карин Клеман. Она намерена выяснить, возможно ли оспорить запрет. Клеман прожила в России более 20 лет, а ее муж и дочь - российские граждане.

Социолог собиралась принять участие в конференции "Социология мирового протеста" в Центре Вознесенского 29 ноября. Последний год она изучала движение "жёлтых жилетов". По словам Клеман, она обнаружила, что участники акций во Франции говорят о тех же проблемах, что и протестующие в российских регионах.

Это движение впервые заявило о себе в ноябре 2018 года. Почти с самого начала протестные акции сопровождались столкновениями с полицией, актами насилия и вандализма. Изначально митингующие выступали против введения налога, который мог привести к подорожанию бензина, и требовали повышения минимальной зарплаты.

После того как правительство в Париже утвердило мораторий на повышение топливного налога и пошло на ряд других уступок, демонстранты стали протестовать в целом против реформ правительства и президента Эмманюэля Макрона.