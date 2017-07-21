Россия вынудила Apple обозначать Крым российским ...

В сервисах компании Apple крымский полуостров теперь обозначается как территория России.

При этом за пределами РФ карты не показывают аннексированный Крым российским. Речь идёт, в частности, о таких приложениях как Apple Maps и Weather.

По информации BBC, Apple пошла на уступки российским парламентариям, которые настаивали на том, что отображение Крыма как украинской территории идёт вразрез с законодательством РФ. Переговоры велись с мая 2019 года.

В Москве с одобрением встретили этот шаг корпорации, в то время как в Киеве его подвергли резкой критике.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко опубликовал гневный пост в твиттере: “Представьте, как кричите о том, что ваши дизайн и идея, годы работы и кусочек вашего сердца украл ваш злейший враг, а кого-то ни черта не волнует эта боль”.

Между тем сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева назвала действия Apple “первым шагом к правде”, отметив, что это вовсе не означает, что Запад признал Крым российским.

В ООН заявили, что позиция организации по Крыму не изменилась, а Apple действовала как частная компания.

Полуостров Крым, который по международному праву считается территорией Украины, был аннексирован Россией в 2014 году.