МЕНЮ
Twitter
﻿ 90
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

16:04  

Слусарь: ПСРМ и ДПМ поделили между собой парламентские комиссии

14:17  

Молдавскую базу отдыха `Мечта` в Затоке сровняли с землёй

12:43  

Плахотнюк закрывает свой благотворительный фонд

11:01  

Россия вынудила Apple обозначать Крым российским

10:37  

ФСБ запретила въезд в Россию французской правозащитнице Карин Клеман

10:00  

Чубашенко: У таких политиков, как Додон, хеппи-энда быть не может
все новости

Россия вынудила Apple обозначать Крым российским

Опубликовано : 28 ноябрь 2019 г. 11:01 | Просмотров: 280 | Категория: Мир

В сервисах компании Apple крымский полуостров теперь обозначается как территория России.

При этом за пределами РФ карты не показывают аннексированный Крым российским. Речь идёт, в частности, о таких приложениях как Apple Maps и Weather.

По информации BBC, Apple пошла на уступки российским парламентариям, которые настаивали на том, что отображение Крыма как украинской территории идёт вразрез с законодательством РФ. Переговоры велись с мая 2019 года.

В Москве с одобрением встретили этот шаг корпорации, в то время как в Киеве его подвергли резкой критике.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко опубликовал гневный пост в твиттере: “Представьте, как кричите о том, что ваши дизайн и идея, годы работы и кусочек вашего сердца украл ваш злейший враг, а кого-то ни черта не волнует эта боль”.

Между тем сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева назвала действия Apple “первым шагом к правде”, отметив, что это вовсе не означает, что Запад признал Крым российским.

В ООН заявили, что позиция организации по Крыму не изменилась, а Apple действовала как частная компания.

Полуостров Крым, который по международному праву считается территорией Украины, был аннексирован Россией в 2014 году.


Загрузка...
| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
МИР
Россия вынудила Apple обозначать Крым российским

Россия вынудила Apple обозначать Крым российским ...

Просмотров: 280
ФСБ запретила въезд в Россию французской правозащитнице Карин Клеман

ФСБ запретила въезд в Россию французской правозащитнице Карин Клеман ...

Просмотров: 290
Европарламент утвердил новый состав Европейской комиссии

Европарламент утвердил новый состав Европейской комиссии ...

Просмотров: 407
В Одессе очищают пляж и прибрежные воды после крушения танкера

В Одессе очищают пляж и прибрежные воды после крушения танкера ...

Просмотров: 426
Полиция применила водометы для разгона демонстрантов в Тбилиси

Полиция применила водометы для разгона демонстрантов в Тбилиси ...

Просмотров: 506
Россия может исчезнуть из мирового спорта на четыре года

Россия может исчезнуть из мирового спорта на четыре года ...

Просмотров: 618
Загрузка...
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 16433
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 43222
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 40657
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 18347
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Додон обвинен в получении взятки в 25 миллионов евро

Додон обвинен в получении взятки в 25 миллионов евро

Просмотров: 75929
Предсказания Бориса Немцова считают пророческими

Предсказания Бориса Немцова считают пророческими

Просмотров: 57803
Додон совершил уголовное преступление, в очередной раз допустив профанацию Государственного герба

Додон совершил уголовное преступление, в очередной раз допустив профанацию Государственного герба

Просмотров: 41673
Глава полиции опровергает информацию о безнаказанности убийцы на Porsche

Глава полиции опровергает информацию о безнаказанности убийцы на Porsche

Просмотров: 35137
Кому Плахотнюк передал власть перед бегством из страны?

Кому Плахотнюк передал власть перед бегством из страны?

Просмотров: 31169
Проект Плахотнюка - Дамира - Канду стал очередным долгостроем за бюджетные деньги

Проект Плахотнюка - Дамира - Канду стал очередным долгостроем за бюджетные деньги

Просмотров: 28509
Партнеры Додона в Москве угрожали задушить его гитарной струной

Партнеры Додона в Москве угрожали задушить его гитарной струной

Просмотров: 27230
Додон планирует во вторник отправить в отставку правительство Майи Санду

Додон планирует во вторник отправить в отставку правительство Майи Санду

Просмотров: 25876
ВЛАСТЬ
Слусарь: ПСРМ и ДПМ поделили между собой парламентские комиссии

Слусарь: ПСРМ и ДПМ поделили между собой парламентские комиссии

09:19  Ренато Усатый сообщил о фиктивности конкурса по избранию Генпрокурора
27.11.2019  Венецианская комиссия не признает решений 'Общего собрания судей'
27.11.2019  Дьяков рассказал о заветной мечте Плахотнюка
ЛЮДИ
Суд освободил смертельно больного заключенного Сергея Косована

Суд освободил смертельно больного заключенного Сергея Косована

05.11.2019  В Парламенте Молдовы одобрили решение о легализации каннабиса
23.10.2019  Гражданский активист предложил устроить судьям 'коридор люстрации'
17.10.2019  В прямом эфире телеканала РБК случился конфуз
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
В Кишиневе вскрытие трупов проводили за взятки

В Кишиневе вскрытие трупов проводили за взятки

16.11.2019  Плахотнюк арестован в России по очередному делу
06.11.2019  ЦИК использовал мошеннические чернила на прошедших выборах



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Ноябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Ноябрь 2019 (231)
Октябрь 2019 (275)
Сентябрь 2019 (240)
Август 2019 (162)
Июль 2019 (234)
Июнь 2019 (201)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker