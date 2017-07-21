Плахотнюк закрывает свой благотворительный фонд ...

Спустя пять месяцев после бегства из Молдовы бывшего лидера Демпартии Владимира Плахотнюка благотворительный фонд, носящий его имя, приостановил деятельность. Не активен и личный сайт беглого олигарха.

Если в период, когда демократы находились у власти, сайт “Edelweiss” был полон объявлений о пожертвованиях, ремонте, помощи, медицинских консультационных услугах, и всё это сопровождалось жизнеутверждающими фотографиями с Плахотнюком и радостными гражданами, то теперь сайт выглядит заброшенным, а последние новости опубликованы 17 июня. На странице в фонда в Facebook затишье, однако какая-либо информация о возможном прекращении деятельности отсутствует, передает ZdG.

“Мы находимся в процессе реструктуризации, и на какое-то время деятельность была остановлена. Я не могу вдаваться в подробности и не знаю определенных аспектов. Больше информации дать не могу”, - сообщила изданию исполнительный директор “Edelweiss” Лилия Кукош. При этом она избегала ответа на вопрос, связано ли прекращение деятельности фонда с бегством Плахотнюка.

Согласно финансовым отчетам организации, в 2017 году Владимир Плахотнюк выделил 27 миллионов леев на деятельность фонда “Edelweiss”, а в 2016 году - 35 миллионов леев.

Также после бегства Плахотнюка сайт, носящий его имя (www.plahotniuc.md), на котором публиковалась информация о деятельности ДПМ, стал неактивным.