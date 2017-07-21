Молдавскую базу отдыха `Мечта` в Затоке сровняли с землёй ...

Принадлежащая молдавскому правительству база отдыха располагалась на улице Лазурной, 101 и занимала 35 соток земли. О захвате объекта местными властями ещё в сентябре писали журналисты издания “Правда Затоки”. С тех пор ситуация лишь ухудшилась, прокуратура и полиция Молдовы и Украины бездействуют.

Украинский адвокат Станислав Клименко опубликовал на своем ютуб-канале видеокадры, на которых показано, что происходит сегодня на территории некогда молдавской государственной базы отдыха “Мечта”.

“В течении июля - октября 2019 года строения базы, общей площадью 710 кв.м., были уничтожены, а на их месте ведутся самовольные строительные работы. Земельный участок отводится лицам, приближенным к секретарю Затокского поссовета, владеющего смежной гостиницей "Близнецы". Правительство Молдовы выставляло базу на аукцион за 13 миллионов леев (около 160 000 долларов США), однако желающих купить ее за такие деньги не нашлось. На сегодняшний день все строения разрушены, на месте когда-то работающей базы остался лишь фундамент и строительный мусор. Прокуратура, полиция и СБУ обоих государств бездействует”, - сообщил Клименко.