Слусарь: ПСРМ и ДПМ поделили между собой парламентские комиссии ...

(ВИДЕО) В пятницу все комиссии и состав Постоянного бюро парламента будут реформированы коалицией ПСРМ-ДПМ.

В пятницу депутаты ПСРМ и ДПМ вновь объединятся в парламенте, чтобы реформировать комиссии и изменить состав Постоянного бюро.

Об этом на брифинге в четверг заявил вице-председатель парламента Александр Слусарь, передает Unimedia.

“Сегодня у нас есть Постоянное бюро, а завтра, вероятно, у нас будет пленарное заседание, на котором коалиция ПСРМ-ДПМ реформирует все комиссии, состав Постоянного бюро и многое другое”, - сообщил депутат.

“Коалиция активируется очень быстро, выходя за все рамки здравого смысла. Завтра 8 комиссий из 11 будут разделены между ПСРМ и ДПМ”, - добавил Слусарь.

Напомним, 12 ноября утвержденный в июне кабинет министров Майи Санду был отправлен в отставку по инициативе коллег по коалиции из Партии социалистов Игоря Додона при поддержке депутатов партии Плахотнюка. Спустя всего два дня, 14 ноября фракции ПСРМ и ДПМ совместно проголосовали в парламенте за назначение нового кабинета министров Иона Кику.