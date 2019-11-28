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Стояногло 'неожиданно' становится Генеральным прокурором

Опубликовано : 28 ноябрь 2019 г. 21:12 | Просмотров: 976 | Категория: Власть

Александр Стояногло объявлен победителем так называемого конкурса на замещение должности Генерального прокурора.

После того, как накануне мэр Бельц, лидер "Нашей партии" Ренато Усатый сообщил о фиктивности конкурса и предопределенной выходе победителем Александра Стояногло, Высший совет прокуроров объявил в четверг о решении предложить кандидатуру Стояногло на должность Генерального прокурора по результатам финального тестирования. Он набрал наибольшее количество баллов, 74,22.

В среду Ренато Усатый сообщил в соцсетях, что, несмотря на то, что Додон настаивал на назначении Генпрокурором Вячеслава Солтана, уже было решено, что победителем конкурса станет именно Стояногло, и что это произошло благодаря вмешательству извне.

Далее, кандидатура Стояногло должна быть утверждена президентским указом.

Александр Стояногло с 1995 по 2001 год был прокурором Гагаузии. С 2001 по 2007 год — заместителем генпрокурора Молдовы. С 2007 по 2009 г.г. он был адвокатом. Потом, в течение пяти с лишним лет, Стояногло был депутатом от Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка.

Ранее уже сообщалось, что в результате заранее спланированных манипуляций в финал конкурса вышли четыре претендента: старший следователь Национального антикоррупционного центра Олег Крышмару, адвокат Владислав Грибинча, прокурор Вячеслав Солтан, а также экс-прокурор и бывший депутат парламента Молдовы Александр Стояногло.

Несмотря на то, что предыдущее правительство во главе с Майей Санду аннулировало результаты конкурса, спустя два дня после назначения в должность, новый министр юстиции, бывший советник председателя парламента Зинаиды Гречаной и бывший юрист Партии социалистов Фадей Нагачевский созвал срочный брифинг, в ходе которого сообщил, что до конца дня направит в Высший совет прокуроров список четверых победителей конкурса на замещение должности Генпрокурора.


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