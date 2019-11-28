Партия Майи Санду будет сотрудничать с правительством Игоря Додона ...

Бывших партнеров Партии социалистов по коалиции более не пугает то, что часть министров контролируемого Додоном правительства ранее работала на Демпартию олигарха Владимира Плахотнюка.

Об этом заявил депутат Блока ACUM, член Постоянного национального бюро партии PAS, глава Кишиневской территориальной организации этой партии Владимир Боля в интервью изданию eNews. Представитель руководства возглавляемой Майей Санду партии также подчеркивает, что новое правительство пришло к власти законно, а депутаты партии будут сотрудничать с министрами правительства Иона Кику.

"Мы конструктивная оппозиция и будем работать с новым правительством, которое законно пришло к власти", - заявил Боля.

Он отметил, что в качестве депутата уже наметил встречи с министрами экономики и финансов. "У меня есть зарегистрированные в парламенте законопроекты. Мне надо их обсудить и выдвигать. Я буду работать. Нужно менять отношение политиков к своей роли в государстве. Легче всего сказать: мы против! Но это неправильно", - подчеркнул Боля.

Кроме того, депутат партии, которая ранее жестко критиковала выдвижение в правительство членов кабинета бывшего правительства Демпартии, сообщил, что PAS более не имеет претензий к бывшим представителям партии Плахотнюка. "У нас все друг друга знают. Эти люди не были членами ДПМ. Они были в правительстве Филипа. Это профессионалы и их опыт нужно использовать", - заявил депутат Блока ACUM Владимир Боля.