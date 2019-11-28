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Глава Пограничной полиции подал в отставку

Опубликовано : 29 ноябрь 2019 г. 08:44 | Просмотров: 469 | Категория: Власть

Начальник Пограничной полиции Росиян Василой подал на имя министра внутренних дел  прошение об отставке.

Об этом сообщило издание deschide.md со ссылкой на советника министра по связям с общественностью.

Уточняется, что прошение об отставке было подано в четверг после обеда, и оно должно быть утверждено министром.

Росиян Василой был утвержден в должности Главы Пограничной полиции 18 июля по инициативе тогдашнего главы МВД Андрея Нэстасе.

Сам Василой пока не сообщал о мотивах своей отставки.


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