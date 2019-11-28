Глава Пограничной полиции подал в отставку ...

Начальник Пограничной полиции Росиян Василой подал на имя министра внутренних дел прошение об отставке.

Об этом сообщило издание deschide.md со ссылкой на советника министра по связям с общественностью.

Уточняется, что прошение об отставке было подано в четверг после обеда, и оно должно быть утверждено министром.

Росиян Василой был утвержден в должности Главы Пограничной полиции 18 июля по инициативе тогдашнего главы МВД Андрея Нэстасе.

Сам Василой пока не сообщал о мотивах своей отставки.