Майя Санду готова сотрудничать с 'реформированной' Демпартией Плахотнюка ...

Об этом Санду заявила в эфире телеканала TVR Moldova, комментируя предложение бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску сформировать коалицию между Блоком ACUM и Демпартией.

"Демократы находятся у власти. Столько времени, сколько эта партия не очистится, нам нечего с ними обсуждать. Призыв Траяна Бэсеску должен быть обращен к ДПМ, а мы все делаем правильно. ДПМ должна продемонстрировать, что она является про-европейской партией", - заявила Майя Санду.

По ее мнению, у ДПМ была возможность самоочиститься в случае, если бы она отказалась утверждать правительство Игоря Додона. "Если ДПМ сделает конкретные шаги в конкретном направлении, мы готовы говорить с ними", - добавила лидер партии PAS Майя Санду.

В течение последних лет, в обществе неоднократно звучали призывы к запрету деятельности ДПМ и люстрации ее членов и чиновников, вследствие того, что, находясь у власти, ДПМ полностью подчинила себе суды, прокуратуру, силовые структуры, все органы власти, а также большинство СМИ. Требования о запрете Демпартии усилились после организации этим формированием в июне этого государственного переворота с целью удержания власти.