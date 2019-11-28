Умер депутат блока ACUM ...

В возрасте 62 лет скончался Сергей Катаранчук, депутат парламента от партии “Платформа Достоинство и правда”.

Некролог опубликован в пятницу на официальном сайте парламента.

Сергей Катаранчук был лауреатом Национальной премии в области науки и техники, лауреатом Национального конкурса докторских диссертаций на соискание ученой степени, лауреатом Академической премии им. Константина Сибирского, обладателем диплома первой степени Правительства Республики Молдова за преподавательскую и профессорскую деятельность, диплома Профессор года 2011-2012, диплома за заслуги в подготовке научных кадров.

Катаранчук был доктор математических наук, зарекомендовал себя как выдающийся профессор университета, автор многочисленных научных работ. Депутатом парламента Молдовы стал в июле 2019 года.