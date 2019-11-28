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Додон утвердил Стояногло на посту Генерального прокурора

Опубликовано : 29 ноябрь 2019 г. 11:44 | Просмотров: 97 | Категория: Власть

Занимающий должность президента Игорь Додон подписал указ о назначении бывшего депутата Демпартии Александра Стояногло на пост Генерального прокурора РМ.

Об этом написано на официальной странице Додона в соцсети. Сообщается, что от нового генпрокурора ожидают быстрых и конкретных действий по расследованию концессии объектов госсобственности, и в частности, Международного аэропорта Кишинёва.

Александр Стояногло с 1995 по 2001 год был прокурором Гагаузии. С 2001 по 2007 год — заместителем генпрокурора Молдовы. С 2007 по 2009 г.г. он был адвокатом. Потом, в течение пяти с лишним лет, Стояногло был депутатом от Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка.

Ранее уже сообщалось, что в результате заранее спланированных манипуляций в финал конкурса на пост генпрокурора вышли четыре претендента: старший следователь Национального антикоррупционного центра Олег Крышмару, адвокат Владислав Грибинча, прокурор Вячеслав Солтан, а также экс-прокурор и бывший депутат парламента Молдовы Александр Стояногло.

Несмотря на то, что предыдущее правительство во главе с Майей Санду аннулировало результаты конкурса, спустя два дня после назначения в должность, новый министр юстиции, бывший советник председателя парламента Зинаиды Гречаной и бывший юрист Партии социалистов Фадей Нагачевский направил в Высший совет прокуроров список четверых победителей конкурса на замещение должности Генпрокурора.


Метки к статье: Александр Стояногло, генеральный прокурор, назначение, Игорь Додон

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