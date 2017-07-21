Готов ли новый генпрокурор начать `резать по живому`, наплевав на коллег и друзей? ...

Александр Стояногло не может не понимать, что органы прокуратуры нуждаются в генеральной чистке: сверху вниз, на всех уровнях и во всех подразделениях.

Политический аналитик Виктор Жосу прокомментировал назначение бывшего члена партии Плахотнюка на пост Генерального прокурора Молдовы.

“С Александром Стояногло лично не знаком. Судя по биографии, работу генерального прокурора должен знать. По отзывам знающих его людей, мнению которых доверяю, вроде человек порядочный.

Как профессионал, не по-наслышке информированный о реальном положении дел в системе органов прокуратуры, Стояногло не может не знать, что система прогнила. Что целый ряд прокуроров фабриковали уголовные дела, фальсифицировали доказательства, что делали они это как по заказу олигархического режима (хотел написать бывшего, но передумал), так и с целью личного обогащения.

Стояногло не может не понимать, что органы прокуратуры нуждаются в генеральной чистке: сверху вниз, на всех уровнях и во всех подразделениях. Что многие прокуроры должны быть не просто уволены, но стать фигурантами дел по соответствующим статьям УК РМ. И что такая чистка в данный момент важнее расследований по так называемым громким делам, включая пресловутую кражу миллиарда”, - пишет эксперт в своей публикации в соцсети. По его мнению, перед Стояногло стоит задача, никак не сопрягающаяся с интересами нынешней коалиционной власти.

“Готов ли новый генеральный прокурор заняться оздоровлением прокурорской системы? Готов ли, что называется, начать резать по живому - резать невзирая на лица? Наплевав на корпоративную солидарность, свойственную этой "касте неприкасаемых", на знакомых коллег, возможно даже на друзей-приятелей из системы - если выяснится, что кто-то из них погряз в злоупотреблениях?

Не станем гадать, поглядим. Задача ведь не из легких, будь ты хоть профессионалом из профессионалов и самым порядочным из порядочных. И, прямо скажем, задача никак не сопрягающаяся с интересами нынешней пост-коалиционной (или нео-коалиционной, запутаешься тут) власти. И это смущает

Не при той власти стал Александр Стояногло генеральным прокурором. Но даже не при той власти можно попытаться. Либо не попытаться. Выбор за ним. Будем посмотреть. Как оно там, в том кино говорилось: "Хороший ты мужик, но не орёл". Или всё-таки орёл?” – резюмирует Виктор Жосу.

Александр Стояногло с 1995 по 2001 год был прокурором Гагаузии. С 2001 по 2007 год — заместителем генпрокурора Молдовы. С 2007 по 2009 г.г. он был адвокатом. Потом, в течение пяти с лишним лет, Стояногло был депутатом от Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка. 29 ноября 2019 года утверждён в должности Генерального прокурора РМ.