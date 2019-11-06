Правительство вошло в сговор с табачной мафией ...

Подконтрольное Игорю Додону правительство Иона Кику подготовило снижение акцизов на табачные изделия, что принесет табачной мафии доход в полмиллиарда леев только на разнице в акцизах.

Снижение ставки акциза на табачные изделия будет определено в Законе о налогово-бюджетной политике, который должен быть утвержден до конца декабря.

"Цена проекта" - не менее 500 миллионов леев в год, а основным заинтересованным лицом является депутат Демпартии Владимир Андронаки.

Об этом агентству OMEGA сообщил источник в Министерстве финансов. "Нынешняя ставка акциза на табачные изделия будет понижена, отчего бюджет недополучит более 500 миллионов леев в год. Поправка будет внесена в законопроект на финальном этапе, чтобы сильно не будоражить общественность. Известно, что основным лоббистом этого решения является депутат Андронаки, имеющим серьезный интерес на табачном рынке, а также на Кишиневском табачном комбинате", - сообщил собеседник агентства. Источник добавил, что снижение акциза произойдет не в результате прямого указания в законе на акциз, "а путем несложной махинации". "Будет исключено понятие "максимальной цены розничной продажи" и, соответственно, получится искомый результат", - отметил он.

Ответственным за эту поправку является министр финансов Сергей Пушкуца, ранее работавший в финансовом холдинге олигарха Владимира Плахотнюка.

Ранее уже сообщалось, что депутат Демпартии Владимир Андронаки является одним из ближайших соратников беглого олигарха Владимира Плахотнюка. В разные времена, Андронаки "крышевал" деятельность АО Metalferos, Железную дорогу Молдовы, сети магазинов duty-free, а также рынок "черного" обналичивания.