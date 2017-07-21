В Украине упразднены воинские звания `прапорщик` и `мичман` ...

Кроме того, предполагается разделение сержантского и старшинского состава на младший и старший составы, а также замена названия воинской части “полк” на “бригада”. Соответствующий закон о реформе воинских званий по образцу НАТО подписал в пятницу президент Украины Владимир Зеленский.

В пояснительной записке указано, что принятие данного закона позволит усовершенствовать порядок выполнения воинского долга гражданами Украины, реализовать введение новых воинских званий сержантского и старшинского состава ВСУ, обеспечив их соответствие эквивалентной колонке "NATO Code" согласно STNAG 2116, повысить роль сержантского и старшинского состава ВСУ в обучении и воспитании подчиненного личного состава и в подготовке, и выполнении ими задач по назначению, создаст дополнительные мотивационные факторы по прохождению гражданами Украины военной службы по контракту и будет способствовать переходу ВСУ на профессиональную основу, по образцу армии западноевропейского образца, передает издание Интерфакс-Украина.