МЕНЮ
Twitter
﻿ 85
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

17:09  

Дональд Туск сложил полномочия главы Европейского совета

14:47  

Глава Пограничной полиции подал в отставку под давлением

13:55  

В Украине упразднены воинские звания `прапорщик` и `мичман`

13:55  

Правительство вошло в сговор с табачной мафией

13:36  

Готов ли новый генпрокурор начать `резать по живому`, наплевав на коллег и друзей?

11:44  

Додон утвердил Стояногло на посту Генерального прокурора
все новости

В Украине упразднены воинские звания `прапорщик` и `мичман`

Опубликовано : 29 ноябрь 2019 г. 13:55 | Просмотров: 211 | Категория: Мир

Вместо отменённых званий водятся новые: "рекрут", "штаб-сержант" (штаб-старшина), "мастер-сержант" и "главный мастер-сержант" (корабельные – "старший мастер-старшина", "главный мастер-старшина").

Кроме того, предполагается разделение сержантского и старшинского состава на младший и старший составы, а также замена названия воинской части “полк” на “бригада”. Соответствующий закон о реформе воинских званий по образцу НАТО подписал в пятницу президент Украины Владимир Зеленский.

В пояснительной записке указано, что принятие данного закона позволит усовершенствовать порядок выполнения воинского долга гражданами Украины, реализовать введение новых воинских званий сержантского и старшинского состава ВСУ, обеспечив их соответствие эквивалентной колонке "NATO Code" согласно STNAG 2116, повысить роль сержантского и старшинского состава ВСУ в обучении и воспитании подчиненного личного состава и в подготовке, и выполнении ими задач по назначению, создаст дополнительные мотивационные факторы по прохождению гражданами Украины военной службы по контракту и будет способствовать переходу ВСУ на профессиональную основу, по образцу армии западноевропейского образца, передает издание Интерфакс-Украина.


Метки к статье: Украина, реформа, воинские завния, Владимир Зеленский, НАТО

Загрузка...
| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
МИР
Дональд Туск сложил полномочия главы Европейского совета

Дональд Туск сложил полномочия главы Европейского совета ...

Просмотров: 134
В Украине упразднены воинские звания `прапорщик` и `мичман`

В Украине упразднены воинские звания `прапорщик` и `мичман` ...

Просмотров: 215
Россия вынудила Apple обозначать Крым российским

Россия вынудила Apple обозначать Крым российским ...

Просмотров: 453
ФСБ запретила въезд в Россию французской правозащитнице Карин Клеман

ФСБ запретила въезд в Россию французской правозащитнице Карин Клеман ...

Просмотров: 441
Европарламент утвердил новый состав Европейской комиссии

Европарламент утвердил новый состав Европейской комиссии ...

Просмотров: 485
В Одессе очищают пляж и прибрежные воды после крушения танкера

В Одессе очищают пляж и прибрежные воды после крушения танкера ...

Просмотров: 504
Загрузка...
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 16454
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 43243
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 40673
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 18365
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Додон обвинен в получении взятки в 25 миллионов евро

Додон обвинен в получении взятки в 25 миллионов евро

Просмотров: 75967
Предсказания Бориса Немцова считают пророческими

Предсказания Бориса Немцова считают пророческими

Просмотров: 57825
Додон совершил уголовное преступление, в очередной раз допустив профанацию Государственного герба

Додон совершил уголовное преступление, в очередной раз допустив профанацию Государственного герба

Просмотров: 41695
Глава полиции опровергает информацию о безнаказанности убийцы на Porsche

Глава полиции опровергает информацию о безнаказанности убийцы на Porsche

Просмотров: 35144
Кому Плахотнюк передал власть перед бегством из страны?

Кому Плахотнюк передал власть перед бегством из страны?

Просмотров: 31204
Проект Плахотнюка - Дамира - Канду стал очередным долгостроем за бюджетные деньги

Проект Плахотнюка - Дамира - Канду стал очередным долгостроем за бюджетные деньги

Просмотров: 28520
Партнеры Додона в Москве угрожали задушить его гитарной струной

Партнеры Додона в Москве угрожали задушить его гитарной струной

Просмотров: 27257
Российский кредит Додона внезапно сократился и перенесен по срокам

Российский кредит Додона внезапно сократился и перенесен по срокам

Просмотров: 26117
ВЛАСТЬ
Глава Пограничной полиции подал в отставку под давлением

Глава Пограничной полиции подал в отставку под давлением

13:55  Правительство вошло в сговор с табачной мафией
11:44  Додон утвердил Стояногло на посту Генерального прокурора
09:27  Майя Санду готова сотрудничать с 'реформированной' Демпартией Плахотнюка
ЛЮДИ
Суд освободил смертельно больного заключенного Сергея Косована

Суд освободил смертельно больного заключенного Сергея Косована

05.11.2019  В Парламенте Молдовы одобрили решение о легализации каннабиса
23.10.2019  Гражданский активист предложил устроить судьям 'коридор люстрации'
17.10.2019  В прямом эфире телеканала РБК случился конфуз
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
Правительство вошло в сговор с табачной мафией

Правительство вошло в сговор с табачной мафией

18.11.2019  В Кишиневе вскрытие трупов проводили за взятки
16.11.2019  Плахотнюк арестован в России по очередному делу



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Ноябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Ноябрь 2019 (243)
Октябрь 2019 (275)
Сентябрь 2019 (240)
Август 2019 (162)
Июль 2019 (234)
Июнь 2019 (201)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker